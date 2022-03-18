Точки роста рынка телеком-услуг: недвижимость, госорганы и консалтинг

Российский телеком-провайдер «Телфин» провел исследование относительно перспектив развития сервисов IP-телефонии в различных отраслях экономики. Наиболее заметный рост по подключению телеком-услуг показали сегменты недвижимости, госорганов и консалтинга. Эти сферы могут стать новыми точками роста для рынка телеком-услуг в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Аналитики «Телфин» оценили спрос на виртуальные АТС среди корпоративных клиентов в 2021 году. В исследовании приняли участие более 4500 организаций, использующих АТС «Телфин.Офис». Наиболее заметный годовой рост (34,85%) подключений к телеком-сервисам показали компании, специализирующиеся на сделках с жилой и коммерческой недвижимостью. Несмотря на то, что в базе провайдера доля компаний из данной сферы пока не превышает 3%, в целом на рынке наблюдается стремительное увеличение спроса на виртуальные решения в этом сегменте — в 2020 г. рост запросов составлял 26,47%.

По оценкам «Телфин», в 2022 г. компании, предоставляющие услуги в сфере недвижимости, продолжат активное подключение к телеком-сервисам. Аналитики прогнозируют повышение спроса на 30%. В 2021 г., по данным ЦИАН, спрос на вторичном рынке жилья в городах-миллионниках вырос на 18%. Повышенный интерес к недвижимости повлиял на работу агентств и риелторов в 2021 г. и спровоцировал усиленные темпы цифровизации этой области. Чтобы обеспечить клиентов эффективными коммуникациями, агентства активно занялись модернизацией корпоративной ИТ и телеком-инфраструктуры.

Рост цифровизации отдельных отраслей в 2021 году

Ожидаемую положительную динамику подключений к телеком-сервисам в 2021 г. показали госорганы — число компаний из этого сегмента среди пользователей АТС «Телфин.Офис» увеличилось на 33,33% за год. В 2020 г. госорганы также входили в рейтинг наиболее перспективных отраслей для развития телеком-рынка. По оценкам «Телфин», эта тенденция продолжится даже с большей динамикой. Тренд на импортозамещение, уход иностранных компаний и популярных ВКС-сервисов с отечественного рынка, а также ориентация на безопасность данных россиян может сделать сегмент госорганов основным заказчиком телеком-услуг в 2022 г.

Повышенный интерес к IP-телефонии также показали компании из сферы финансового, бухгалтерского, налогового и управленческого консалтинга. По данным «Телфин», за 2021 г. доля этого бизнеса среди пользователей виртуальной АТС «Телфин.Офис» выросла на 28,33%. В 2020 г. сегмент также показывал положительную динамику, но в 2022 г. возможно изменение ситуации из-за перераспределения рынка и перехода на отечественное ПО и комплектующие. По прогнозам «Телфин», на масштабирование бизнеса и внедрение новых сервисов в ИТ инфраструктуру консалтинговых компаний потребуется дополнительное время. Данный сегмент на сегодняшний день выступает «темной лошадкой» в числе пользователей современных российских ИТ и телеком-решений.

Среди важных трендов, влияющих на цифровизацию отдельных отраслей экономики стоит отметить снятие ограничений в связи с COVID-19 и введение санкций в отношении России. В 2021 г. бизнес активно переходил на онлайн-сервисы и мобильную телефонию с функциональностью виртуальной АТС — это подтверждает рост подключений во многих сегментах — логистике, медицине, образовании. Сегодня многие компании уже приспособились к новым реалиям ведения бизнеса, перешли на полную или частичную удаленную занятость и успели на практике оценить все экономические и организационные преимущества работы вне офисов. По данным «Телфин», большинство компаний с гибридным форматом работы останутся в числе активных пользователей виртуальных сервисов. А благодаря снятию ограничений увеличится число запросов на подключение телеком-услуг от компаний из сферы развлечений и отдыха. Аналитики «Телфин» считают, что рост может продолжиться и в 2022 г, так как тенденция на цифровизацию данного сегмента сохраняется уже третий год.

Не менее важным трендом текущего 2022 г. стал уход многих крупных международных игроков с рынка. Так, во многих отраслях экономики мы видим предпосылки к перераспределению рынков — иностранный бизнес покидает Россию или приостанавливает деятельность, отечественные компании усиливают позиции, появляются новые ниши. В то же время требования к технологичности и удобству сервисов только растут.

«После двухлетней пандемии сегодняшние изменения в экономике и мировой геополитике выдвигают телеком-рынку России новые требования и условия. Импортозамещение и работа с государственными структурами могут стать драйверами развития отечественной телеком- и ИТ-отрасли. Сервисные ИТ-компании в ближайшее время будут переориентировать свои портфели продуктов и услуг с учетом изменения конъюнктуры рынка. Освобождаются целые ниши из-за ухода крупных зарубежных игроков, но и ограничился ассортимент доступных технологий. Любой кризис — это уход от старых и привычных схем работы, и в то же время новые возможности и точки роста для бизнеса», — отметила Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.

«Телфин» входит в Топ-10 ведущих поставщиков облачных сервисов в России согласно рейтингу агентства CNews 2017 г.