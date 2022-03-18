SimpleOne предлагает особые условия для быстрой миграции с зарубежных решений на свое ПО

Российский разработчик платформы автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne предлагает частным и государственным компаниям особые условия при миграции с зарубежных ITSM- и ESM-решений на аналогичные продукты SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В условиях крайне непростой геополитической ситуации в мире, все больше российских компаний сталкиваются с ограничением доступа к иностранным системам. От этого страдают все корпоративные процессы, выстроенные вокруг отключенного ПО.

Для минимизации рисков стоит рассмотреть ПО российских ИТ-компаний, которые уже многие годы разрабатывают продукты, конкурирующие с иностранными решениями.

Преимущества SimpleOne при миграции с иностранного ПО:

- Полное соответствие требованиям и стандартам России. Платформа SimpleOne входит в Единый реестр российского ПО.

- Преднастроенная функциональность в коробочной поставке.

- Наличие low-code инструментария для быстрой кастомизации под процессы заказчика.

- Возможность развернуться в облаке. Это позволит не тратить время на подготовку инфраструктуры и инсталляцию решения в дальнейшем, при необходимости, можно осуществить перенос системы на локальную площадку заказчика.

- Скидка на первый год подписки, которая может полностью или частично компенсировать стоимость затрат на миграцию с других решений.

Благодаря этим преимуществам, первые этапы проекта миграции могут быть реализованы всего за несколько месяцев.

«В современных условиях существенно растет спрос на экспресс-внедрение и быструю миграцию с одного решения на другое. Совместно с партнерами мы разработали предложение, которое позволит в короткие сроки развернуть и запустить в промышленную эксплуатацию решения SimpleOne», – сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.