ПО резидента «Сколково» для сферы строительства поможет заменить импортные аналоги

Отечественные программные продукты группы компаний «СОДИС Лаб», резидента Фонда «Сколково», будут ориентироваться на управление строительством и эксплуатацией объектов. Разработки компании способны полностью или частично заменить зарубежные аналоги, в том числе решения Autodesk и Oracle. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Важную роль в развитии отечественной строительной отрасли играет программное обеспечение для управления строительством и эксплуатацией объектов с поддержкой BIM, цифрового двойника и других современных технологий. В их число входят системы SODIS Building СМ и SODIS Building FM.

«Эти продукты не являются прямыми аналогами облачных сервисов таких популярных разработчиков, как Autodesk, Bentley Systems и Oracle, но могут выполнять большую часть их значимых функций, востребованных пользователями в России», — сказал генеральный директор ГК «СОДИС Лаб» Андрей Шахраманьян.

В семейство программных продуктов «СОДИС Лаб» также входит платформа SODIS Building M, предназначенная для сбора и обработки данных о состоянии несущих конструкций здания, фундамента и окружающей среды. Для подключения к системе можно использовать датчики любых производителей, в том числе российских и китайских. С помощью данной платформы осуществляется мониторинг многофункционального комплекса «Лахта центр» и небоскребов делового центра «Москва-сити».

Для обеспечения онлайн-доступа к данным мониторинга компания предлагает использовать облачную платформу SODIS.IO, которая базируется на серверах, расположенных на территории России. Сервис позволяет удаленно проводить мониторинг технического состояния объектов капитального строительства без необходимости создавать полноценную ИТ-инфраструктуру на строительной площадке. Решение использовалась в процессе строительства московского жилого квартала «Амурский парк», которое осуществляет ГК «ПИК».

Продукты «СОДИС Лаб» полностью отвечают всем требованиям отечественного ПО, предъявляемым регулирующими органами. Устойчивость их работы обеспечена благодаря использованию отечественных серверов и вендоронезависимых технологий. Все необходимые меры по обеспечению надежности работы и отказоустойчивости ПО были заранее предусмотрены и внедрены еще на этапе разработки.

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Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 г. и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3200. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки.

«СОДИС Лаб» — российский разработчик решений для цифровой трансформации строительной отрасли. Компания уже более 15 лет работает на рынке и реализует системы мониторинга и эксплуатации зданий, строительного контроля, антитеррористической защищенности, управления проектированием и административно-техническим документооборотом. Одним из флагманских продуктов компании является система мониторинга SODIS Building M, позволяющая следить за техническим состоянием объекта и объединить на одной платформе датчики, хранилище больших данных, алгоритмы обработки, технологии визуализации и BIM-модель. Решения «СОДИС Лаб» используются на более чем 300 строительных объектах, в том числе на многофункциональном комплексе «Лахта центр», небоскребах делового центра «Москва-сити», спортивных объектах Олимпиады Сочи-2014 и стадионах чемпионата мира по футболу — 2018, крупнейших промышленных объектах и значимых объектах культурного наследия.