Органы власти Пермского края внедряют «Ред ОС»

«Ред софт» сообщила о поставке более 3 тыс. лицензии операционной системы «Ред ОС» для Министерства информационного развития и связи Пермского края (МИРС). Прогнозируется, что установка закупленных комплектов отечественной операционной системы в органах исполнительной власти края и подведомственных ему учреждениях будет осуществлена до конца 2022 г.

Начиная с 2019 г., согласно плану Минцифры России, органы государственной власти осуществляют переход на программное обеспечение отечественного производства. В нынешних условиях работа в этом направлении приобретает критическое значение. Компания «Ред софт», российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий, оказывает помощь государственным организациям в реализации проектов по импортозамещению, в частности, замены зарубежной операционной системы на российскую.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Помимо этого, операционная система «Ред ОС» обладает дружественным интерфейсом и широкой экосистемой на основе совместимости с отечественным софтом и «железом», что позволяет пользователю совершить комфортный переход с зарубежных продуктов.

Сотрудники органов власти Пермского края получат «Ред ОС» с доступом ко всем обновлениям продукта на протяжении трех лет. Освоить пользование данным ПО в сжатые сроки государственным служащим поможет онлайн-обучение, которое компания проведёт в марте.

«Замена зарубежного системного ПО на отечественное – важный шаг на пути к технологическому суверенитету. Оперативный переход органов власти Пермского края на операционную систему «Ред ОС» демонстрирует зрелость нашего рынка информационных технологий. Альтернативы зарубежному софту есть, они прошли всевозможные тестирования и необходимую сертификацию, что допускает их безопасное использование, в том числе в госсекторе», – отметил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

«В условиях жёсткой санкционной политики органам госвласти и организациям с госучастием, в том числе субъектам КИИ, важно как можно скорее совершить переход с зарубежного ПО на отечественное. «Ред ОС» уже зарекомендовала себя в качестве надежной операционной системы с внушительным списком внедрений. Об этом говорит присутствие в более 50 регионах России. Поэтому мы уверены, что переход органов исполнительной власти Пермского края и их подведомственных учреждений на «Ред ОС» будет осуществлён безболезненно и эффективно», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».