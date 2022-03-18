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Интеграция Внедрения
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Axelot WMS X5 запущена одновременно на двух складах компании ООО «Упаковка и Сервис»

Axelot завершил внедрение WMS сразу на двух складах компании ООО «Упаковка и сервис» в городах Ногинск и Электросталь. Одновременный запуск позволил минимизировать издержки, связанные с временным снижением скорости складских процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Novaroll основан в 1993 г. и на данный момент является производителем стретч-пленки с общим объемом производительности 150 тыс. тонн в год. ООО «Упаковка и сервис» с 1998 г. является торговым подразделением производственной группы Novaroll.

Приняв решение о необходимости автоматизации складской логистики, руководство компании «Упаковка и сервис» искало исполнителя с большим опытом выполнения подобных проектов. Также для заказчика важно было завершить внедрение в короткие сроки. В результате договор о сотрудничестве был заключен с Axelot, и специалисты компании приступили к работе над проектом.

Для внедрения была выбрана система Axelot WMS X5, а для интеграции WMS с корпоративной информационной системой использовалась шина данных Datareon ESB.

Сперва планировался пилотный запуск склада, площадью 6000 кв. м., в Ногинске. Затем уже систему должны были тиражировать на складе в Электростали, площадь второй площадки составляет 5000 кв. м. Но из-за круглосуточного графика работы складов проектная команда приняла решение запускать оба склада практически одновременно, чтобы минимизировать влияние на бизнес-процессы компании.

Временные рамки для проекта по подготовке системы и людей к запуску второго склада были очень узкими – всего пять недель, но благодаря ресурсам компании Axelot и точной координации действий с заказчиком сроки были выдержаны.

Совместными силами проектных команд была выполнена интеграция двух отдельных баз WMS с корпоративной информационной системой при помощи сервисной шины данных Datareon ESB.

Благодаря вариативности и гибкости настроек Axelot WMS X5 запуск обоих складов прошел без единой доработки — достаточно оказалось «коробочной» версии системы.

Результатом внедрения WMS стала автоматизация процессов планирования размещения продукции и заказов на отгрузку. Внедрение адресного хранения запасов и фиксация всех перемещений товара на складе позволили увеличить точность хранения продукции. Операции, выполняемые персоналом, стали прозрачнее, появилась возможность проследить за выполненными задачами. Снижена роль оператора как ключевого сотрудника смены.

Используемая в настоящий момент система управления складом будет применяться как тиражный продукт для автоматизации остальных складов компании.

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