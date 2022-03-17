CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

X-Com оснастила компьютерами УрГЭУ

X-Com выполнила проект развития ИТ-инфраструктуры Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). В рамках проекта учебная аудитория учреждения оснащена компьютерами, изготовленными с учетом требований применяемого в учебном процессе программного обеспечения.

В ходе предпроектного обследования проведен тщательный анализ требований к составу и конфигурации компьютерного оборудования слушателей университета и рабочего места преподавателя. На основании полученных данных составлены детальные спецификации оборудования и разработан технический проект его внедрения.

X-Com предложила использовать в проекте компьютеры собственного производства. Это позволило с одной стороны обеспечить наилучшее соотношение цены и качества созданного решения, а с другой – его точное соответствие требованиям применяемого программного обеспечения. Кроме того, данный подход позволил выполнить проект быстрее, чем при использовании поставляемого под заказ оборудования зарубежных производителей.

Производственное подразделение X-Com в сжатые сроки изготовило и поставило десятки ПК на базе процессоров Intel Core i5 последнего поколения. Компьютеры, установленные на учебных местах слушателей и на рабочем месте преподавателя, объединены в локальную сеть и интегрированы в ИТ-инфраструктуру вуза. Все оборудование сопровождается трехлетней гарантией.

Подрядчик проекта был выбран на основании открытого конкурса, участники которого должны были иметь подтвержденный опыт сотрудничества с государственными образовательными учреждениями и обладать достаточным опытом реализации аналогичных по объему и сложности проектов. Победителем тендера признана компания X-Com, предложившая наиболее квалификационно- и финансово-обоснованные условия реализации проекта и дальнейшего сервисного обслуживания созданного решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышел в свет «смартфон для параноиков» на российской ОС «Аврора»

Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта

Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft

В открытый доступ выложен ИИ, расшифровывающий обрывки древних текстов. Фото

Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки

На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022