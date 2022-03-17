Softline помогла компании «Краснодарагроальянсу» перенести ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud

«Краснодарагроальянс» при помощи специалистов Softline разместил часть ИТ-инфраструктуры в облаке Softline. Это помогло предприятию оптимизировать расходы на оборудование и получить стабильную, легко масштабируемую инфраструктуру.

Реализация проекта началась с предоставления демо-доступа. В тестовом режиме заказчик запустил процесс переноса системы «1С», корректируя мощностные ресурсы облака. Инженеры Softline Cloud помогли клиенту с регулированием необходимых ресурсов: предоставили рекомендации по числу необходимых машин, рассказали, какое количество ресурсов нужно каждой из машин, а также помогли с настройкой для более быстрой работы системы.

Заказчик сделал выбор в пользу IaaS-размещения в связи с возможностью гибкого масштабирования, так как сроки поставки серверного оборудования большие, а предугадать точную конфигурацию заранее было невозможно. Softline Cloud стало выгодной альтернативой: клиент может оперативно добавить или убрать требуемые мощности, регулируя тем самым расходы на ИТ. Таким образом, заказчик платит по факту использования ресурсов.

Сейчас команда Softline находится в постоянном контакте с компанией «Краснодарагроальянс» и при необходимости проводит консультацию по текущим вопросам клиента.

«На рынке есть заблуждение, что аграрная сфера в части цифровой трансформации находится в ряду “отстающих”. Мы на своём примере готовы доказать, что сельскохозяйственные предприятия готовы идти в ногу со временем, внедряя в работу современные ИТ-сервисы. На данный момент мы полностью довольны своим выбором решения на базе Softline Cloud. Команда демонстрирует профессионализм и готовность помочь по любым возникающим вопросам, а инфраструктура − стабильную работу», − отметил финансовый директор компании «Краснодарагроальянс» Анатолий Козлов.

«Мы полностью разделяем мнение заказчика и стараемся развивать работу с компаниями аграрного сектора, так масштабно развитых в Южном федеральном округе. Область применения информационных технологий в сельском хозяйстве достаточно широкая, и мы готовы предоставлять передовые решения в сфере ИТ и облачных ресурсов, в частности», − сказал Вильдан Валиев, менеджер департамента облачных технологий Softline.