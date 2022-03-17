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Система Directum RX «заговорила» на китайском языке

Российская система управления цифровыми документами и процессами Directum RX впервые внедрена с локализацией на китайский язык. Сотрудники белорусско-китайской «Компании по развитию индустриального парка» могут использовать систему на русском, английском и китайском языках. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Белорусско-китайской «Компании по развитию индустриального парка» требовалось внедрить качественную систему управления документами и бизнес-процессами с интерфейсом на русском и китайском языках. В качестве продукта была выбрала система Directum RX, а амбициозную задачу по локализации ее интерфейса на китайский язык взяла на себя компания «Новаком системс», партнер Directum в Белоруссии.

Индустриальный парк «Великий камень» — масштабный проект двустороннего сотрудничества Китая и Белоруссии, имеет статус особой экономической зоны для ведения высокотехнологичного и инновационного бизнеса, располагается на территории Минской области в Белоруссии.

В рамках проекта специалисты «Новаком системс» внедрили и адаптировали стандартные блоки Directum RX «Делопроизводство», «Договоры», «Совещания и заседания», а также дополнительно разработали новые под индивидуальные требования заказчика: «Учет товарно-материальных ценностей», «Управление закупками», «HR-процессы».

Поскольку возможности машинного перевода сегодня не позволяют получить качественный перевод на китайский язык c учетом всех стилистических нюансов, команда проекта привлекла к работам переводчиков со стороны заказчика.

Сегодня сотрудники китайско-белорусской «Компании по развитию индустриального парка» имеют возможность использовать комфортный для себя интерфейс на русском, английском и китайском языках.

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СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» создано в поддержку белорусско-китайского проекта «Великий камень». Организация занимается строительством объектов коммерческой недвижимости на территории парка, оказанием коммунальных услуг, формированием инженерно-транспортной инфраструктуры и привлечением резидентов.

ООО «Новаком системс» — белорусская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке и внедрении систем класса ECM. Генеральный партнер Directum.

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