«Примтехносервис» благодаря Okdesk ускорил обработку заявок по обслуживанию оргтехники

«Примтехносервис» автоматизировал обслуживание оргтехники, внедрив специализированную helpdesk-систему Okdesk. Облачная система позволила компании ускорить обработку заявок, контролировать их выполнение на каждом этапе. Выездные инженеры экономят свое рабочее время благодаря мобильному приложению Okdesk.

Компания использовала систему, которая не предназначена для автоматизации процессов обслуживания оргтехники. Из-за этого специалисты сервисной службы тратили много времени на работу с заявками.

Чтобы исправить ситуацию, компании нужна была специализированная система с удобным интерфейсом и гибкими настройками. Таким облачным helpdesk-решением стал Okdesk.

Теперь все заявки поступают в единую информационную базу. Система позволяет сотрудникам сервисной службы «Примтехносервиса» контролировать выполнение заявок на каждом этапе: согласование, заказ запчастей, переход в ремонт и т. д. Обслуживаемую технику сотрудники привязывают к клиентским заявкам, смотрят истории ремонта оборудования.

Система также позволяет сотрудникам контролировать SLA (Service Level Agreement), чтобы соблюдать нормативы по обслуживанию оргтехники.

Выездные сотрудники используют мобильное приложение, в котором есть вся необходимая информация: назначенные заявки, местонахождение объекта обслуживания, контакты заявителя, история ремонта оргтехники, чек-лист по задачам.

«С помощью Okdesk компания ускорила работу с заявками, так как вся информация теперь хранится в единой информационной базе. Нет необходимости использовать несколько решений и переносить данные между ними. Выездные инженеры экономят свое рабочее время благодаря мобильному приложению Okdesk», – отметил руководитель компании «Примтехносервис» Юрий Великий.