Новая российская установка для тестирования высоковольтного оборудования появилась в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Испытательный центр резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» пополнился новой отечественной установкой для тестирования высоковольтного оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров.

«Компания «Профотек» – производитель оптических трансформаторов для энергосетей – запустила новую климатическую установку, которая позволит увеличить объемы и параметры исследований в ее испытательном центре. Он был создан в 2013 г. и стал местом проверок технологических параметров не только оборудования самой компании, но и продукции сторонних организаций. За время работы в ОЭЗ Москвы резидент вложил в развитие своей площадки более 108 млн руб. и создал свыше 60 рабочих мест», – отметил Александр Прохоров.

Новая климатическая установка позволяет каждый производимый образец проверять в полном и расширенном диапазоне, например, при изменении условий окружающей среды от -65 и до +70 градусов Цельсия. Это более достоверно и правильно. В аналогичных установках других компаний это контролируется раздельно.

Испытательный центр располагает современными передовыми устройствами, а его сотрудники обладают компетенциям, необходимыми для испытаний сложного оборудования, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Оснащение центра позволяет проводить тестирование оборудования по новым протоколам, которые используются на цифровых подстанциях энергосетей, а также испытания на информационную совместимость устройств различных производителей. Наличие такого центра усиливает инновационную работу компании, которая ежегодно инвестирует в научные исследования порядка 30 млн руб. Помимо этого, предприятие получило более 20 патентов на изобретения и полезные модели, в том числе международного уровня», – отметил Геннадий Дегтев.

Большую часть испытательного центра занимает высоковольтная лаборатория, позволяющая проводить измерения с повышенным напряжением, рассказал генеральный директор «Профотек» Олег Рудаков.

«Здесь находится испытательная установка, рассчитанная на 230 кВ. С ее помощью контролируются все показатели изоляции, а также метрологические характеристики в рамках приемо-сдаточных испытаний энергетического оборудования. Вторая из испытательных площадок содержит большой парк с термическими и климатическими камерами, где и составные части, и устройство в сборе подвергаются воздействию условий окружающей среды. Также проводится контроль на отсутствие брака в элементах и безошибочной работы оборудования в целом», – сказал Олег Рудаков.

Наличие большого количества средств измерений позволило создать на базе испытательного центра метрологическую службу, которая имеет государственную аккредитацию. Кроме того, компания «Профотек» является аккредитованным оператором центра коллективного пользования «Технопарк Сколково», с которым также сотрудничает ОЭЗ «Технополис «Москва».