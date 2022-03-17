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Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний

Компания Comindware приступила к реализации программы ускоренного импортозамещения для российских компаний и организаций, пострадавших от ухода с рынка России SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других вендеров. Специалисты Comindware готовы быстро заменить зарубежные программные решения по автоматизации бизнеса на отечественный продукт высокого уровня и гарантировать его поддержку в долгосрочной перспективе. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Comindware обладает собственной современной Low-code платформой для быстрой автоматизации бизнеса и управления бизнес-процессами — Comindware Business Application Platform. Решение входит в реестр отечественного ПО и помогает решать задачи автоматизации бизнеса любого масштаба.

Применение Comindware Business Application Platform позволит российским компаниям быстро решить ключевые задачи по автоматизации и ускорению бизнеса, а также избавиться от зависимости перед зарубежными поставщиками, которые могут ограничивать доступ к своим продуктам и услугами по своему усмотрению.

Уход из России Microsoft, Oracle, SAP, Terrasoft (Creatio) и других зарубежных вендоров существенно повысил риски снижения эффективности бизнеса. Поэтому для всех компаний, которые ранее использовали зарубежные системы класса СЭД, BPMS, CRM, PM, SRM, ITSM, компания Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения. Она включает в себя специальные условия на приобретение лицензий и услуг выделенной команды Comindware, которая поможет заменить импортные ИТ-решения и оказать всю необходимую техническую поддержку для вашего бизнеса.

Сегодня Comindware готова заменить большинство из учетных и процессных ИТ-решений на базе импортного ПО, включая: Creatio (BPM’Online), Terrasoft CRM, Camunda, IBM BPM, K2, Documentum, OpenText, IBM Lotus Domino/Notes, Atlassian Jira; Microsoft Dynamics AX (Axapta) и Sharepoint; Oracle Siebel CRM, Oracle E-Business Suite and Primavera, Salesforce; SAP CRM, PPM и Customer Experience.

Чтобы принять участие в программе ускоренного импортозамещения, нужно оставить заявку на сайте Comindware.

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Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 до 2021 гг. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

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