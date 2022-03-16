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УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter

УК «Альфа-Капитал» завершила проект по внедрению омниканального решения на базе Naumen Contact Сenter в контакт-центр компании. Платформа позволила объединить все цифровые каналы в рамках единого решения и перевести большинство операторов на удаленную работу. Благодаря новым инструментам 86% входящих запросов клиентов сейчас решаются при первом обращении, а скорость обслуживания выросла на 23%. Все это позволило компании справиться с возросшей на контакт-центр нагрузкой без увеличения штата. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Для повышения скорости обработки обращений все каналы коммуникации с клиентами, включая телефонные звонки, почту, мессенджеры, чат на сайте и в мобильном приложении, обрабатываются в едином интерфейсе. Помимо объединенной истории обращений, операторам «Альфа-Капитал» доступна полная информация по клиенту, а также его инвестиционному портфелю. В ходе диалога с клиентом операторы могут отправлять SMS-сообщения с веб-ссылками, адресами и прочей информацией.

«Наши клиенты все активнее используют цифровые каналы. За три года доля телефонных обращений в общем трафике снизилась с 90% до 17%. Поэтому мы работаем над совершенствованием омниканального взаимодействия. В этом нам помогает платформа Naumen. Анализируя сводные отчеты, мы видим, какое устройство использует клиент, какая у него версия приложения, с чем связан вопрос, какие функции ему непонятны, а главное – существенно возрастает оперативность и комфорт консультирования. Анализ сводных отчетов в разрезе тематик и каналов помог выявить и устранить скрытые трудности», – сказал Александр Носков, директор по клиентскому сервису «Альфа-Капитал».

«У большинства компаний, связанных с дистанционным обслуживанием клиентов, разные каналы коммуникации по-прежнему отделены друг от друга. Опыт УК “Альфа-Капитал” показывает, что переход к омниканальной модели выгоден во многих отношениях: компания получила единый источник статистики для анализа и совершенствования бизнес-процессов, операторы получили удобное рабочее место, а клиенты – качественный и непротиворечивый сервис», – отметил Сергей Попов, директор департамента автоматизации контакт-центров и роботизированных систем Naumen.

Внедрение интеллектуального IVR (интерактивное голосовое меню) добавило возможность маршрутизации вызовов на определенных операторов и персональных менеджеров, а также ответа клиенту при отсутствии свободных специалистов: IVR предлагает заказать обратный звонок, обратиться в текстовый канал или оставаться на линии. Система автоматически отправляет SMS со ссылкой на текстовые каналы обслуживания. С помощью Naumen Contact Center в УК «Альфа-Капитал» также автоматизировали исходящие телефонные звонки клиентам и настроили их приоритезацию. Благодаря интеграции с BI-системой руководители контакт-центра в режиме онлайн видят отчеты о привлеченных средствах и конверсии продаж.

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УК «Альфа-Капитал» была создана в 1996 г. «Альфа-Капитал» входит в консорциум «Альфа-Групп»

Группа компаний Naumen – российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.

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