CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения Техника
|

Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар

В городе Чебоксары тестируют бескондукторную систему оплаты проезда с помощью валидаторов.

Новые валидаторы aQsi Cube для бесконтактной оплаты установлены в двух троллейбусах №17. Об этом CNews сообщили представители aQsi.

В Чебоксарах использованы новейшие виды оборудования и программного обеспечения, что позволило ускорить процесс оплаты. Благодаря этим улучшениям сократилось время посадки пассажиров.

Новые валидаторы принимают плату за проезд банковской или транспортной картой и сообщают, успешно или неуспешно прошла транзакция коротким звуковым сигналом. Пассажир получает электронный чек. Те, кто желают оплатить проезд наличными, могут это сделать у водителя.

Удобный и компактный валидатор не мешает входу и выходу пассажиров, крепится прочно и надежно в салоны любого транспортного средства.

Валидатор имеет сенсорный экран с антивандальной защитой и ударопрочный корпус. aQsi Cube выдерживает низкие температуры, защищен от влаги и пыли, что очень важно для работы на транспорте.

Система бескондукторной оплаты создает комфортные условия для всех участников поездки. Водитель не отвлекается на процесс оплаты билета, а пассажир самостоятельно оплачивает проезд удобным для него способом.

Внедрение системы бескондукторной оплаты не привело к росту количества пассажиров, не оплачивающих проезд, а работающие на линии контроллеры обеспечили оперативное выявление тех граждан, которые решили проехать бесплатно. Впрочем, пассажиры ведут себя сознательно и оплачивают проезд самостоятельно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования

Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий

Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Власти оживили буксовавший два года проект ГИС градостроения России

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

России обещан дефицит серверов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022