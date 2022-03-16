«Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики

«Форсайт», российский разработчик платформенных решений для аналитики данных, и «Юникон бизнес солюшнс» подписали партнерское соглашение, основная цель которого – развитие крупных проектов на базе российского ПО. Теперь клиенты «Юникон бизнес солюшнс» из различных сфер бизнеса получат широкие возможности для решения актуальных задач по импортозамещению аналитического программного обеспечения с помощью продуктов «Форсайт». Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

«Сегодня в фокусе внимания многих крупных заказчиков – российские программные продукты. Наиболее интересны разработки с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающие обработку больших объемов данных. Мы рассчитываем, что наши клиенты высоко оценят возможности технологий “Форсайт”, в том числе продукта «Форсайт. Аналитическая платформа», который готов к решению широкого спектра задач в сфере цифровой трансформации», – отметил генеральный директор «Юникон бизнес солюшнс» Богдан Коцовский.

«Мы приветствуем компанию “Юникон бизнес солюшнс” в партнерской экосистеме “Форсайт”. Считаем, что сегодня крайне важно развивать отечественные разработки и строить бизнес с использованием российского ПО. И здесь серьезную помощь могут оказать наши программные продукты – они предоставляют корпоративным заказчикам широкий спектр возможностей в области анализа данных, начиная от базовых задач по сбору и визуализации данных и заканчивая инновационными, перспективными задачами моделирования, прогнозирования и оптимизации. Опыт нашей работы показывает, что на базе наших продуктов можно создать сложный инновационный продукт, дать импульс новым идеям заказчика», – сказала Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт».

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Компания «Юникон бизнес солюшнс» входит в российскую аудиторско-консалтинговую группу «Юникон» и оказывает услуги комплексной трансформации бизнеса, бизнес-консультирования, системной интеграции, инновационных разработок. В компании работает одна из сильнейших в России команд в области ИТ- и бизнес-консалтинга, объединяющая более 500 консультантов.

Компания «Форсайт» – российская компания, разработчик платформенных решений для цифровизации бизнеса и госуправления, мобилизации процессов, отечественный поставщик ПО для анализа данных. Программные продукты «Форсайта» используют в своей деятельности крупные российские компании и государственные структуры. В линейке продуктов компании – флагманские платформенные решения «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Форсайт. Мобильная платформа», разработанные с учетом актуальных мировых трендов, позволяющие предприятиям и организациям комплексно решать задачи цифровизации и импортозамещения.