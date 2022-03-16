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Эксперты MANGO OFFICE примут участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022»

17 марта в рамках конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» эксперты MANGO OFFICE на примере конкретных кейсов расскажут о том, как высокая экономическая эффективность гибридного облака позволяет компаниям масштабировать бизнес, сокращать капитальные затраты и сроки запуска и не зависеть от иностранного оборудования и ПО.

В конференции примет участие Константин Бабкин, директор департамента по работе с крупным бизнесом MANGO OFFICE, с выступлением на тему «Безопасная оптимизация телекоммуникационной инфраструктуры предприятия за счет облачных решений».

По мнению эксперта, крупный бизнес заинтересован в использовании гибридных облаков. В текущей ситуации все больше компаний стремятся соответствовать требованиям законодательства и обеспечивать высокий уровень безопасности персональных данных. Благодаря отечественным решениям, построенным на технологии гибридного облака, российские предприятия получают возможность создать или модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру в соответствии с принятыми у себя стандартами защиты информации. Передовые разработки отечественных облачных провайдеров позволяют российским компаниям не зависеть от сервисов зарубежных поставщиков и не беспокоиться о сохранности своих данных в случае возможных изменений.

Благодаря технологии гибридного облака MANGO OFFICE организациям доступны статистика звонков, бизнес-аналитика, распознавание речи и другие аналитические инструменты. Звонки между сотрудниками остаются в корпоративной сети заказчика, а внешние звонки передаются по защищенным каналам связи с использованием современных протоколов шифрования.

Выстраивание ИТ-инфраструктуры по облачной модели актуально, прежде всего, для госсектора, финансовых и банковских учреждений, представителей медицины. Константин Бабкин приведет кейсы внедрения гибридного облака на примере компаний из трех разных отраслей.

Напомним, MANGO OFFICE – российский разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Компания выступает одним из лидеров отечественного рынка виртуальных АТС и лидером на российском рынке MarTech (в сегменте сквозной маркетинговой аналитики). В 2021 году профессиональные коммуникационные инструменты MANGO OFFICE стали доступны для внедрения в рамках гибридной облачной модели.

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