CraftTalk помогает федеральному сервису Gorserv общаться с заказчиками и мастерами

CraftTalk, создатель ИИ -платформы для текстовых контакт-центров, совместно с компанией Gorserv – федеральной службой сервиса бытовых и сервисных услуг для бизнеса, раскрывают подробности проекта по автоматизации HR и клиентских коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Федеральная служба сервиса Gorserv («Горсерв») создана в 2017 г. и предоставляет бытовые услуги на основе собственной цифровой платформы GERP – это облачное программное обеспечение, на базе которой реализован агрегатор бытовых и сервисных услуг для нужд b2b клиентов с привлечением на работы самозанятых. Услуги Gorserv доступны на всей территории России.

К платформе уже подключены многие крупные бизнес заказчики из разных сфер: ритейл нанимает исполнителей для установки и настройки бытовой техники, ЖКХ – мастеров, выполняющих заявки жителей на бытовые услуги, телекоммуникационные компании привлекают специалистов для монтажных и ремонтных работ. Цифровая платформа управления ресурсами предприятия позволяет партнерам Gorserv, как увеличить эффективность собственной сервисной службы, так и предложить своим клиентам дополнительные бытовые сервисы по модели White Label.

«С ростом бизнеса и появлением новых технологий искусственного интеллекта наша потребность в автоматизации коммуникаций с клиентами и исполнителями стала более острой. После детального анализа рынка мы сделали выбор в пользу внедрения web-чата на базе российского решения CraftTalk из-за его интуитивной понятности и удобной базы знаний», - сказал Андрей Яценко, управляющий компании Gorserv.

Решение CraftTalk используется в проекте как среда коммуникаций между клиентами для создания заявок, согласования графика работ, отработки вопросов, возникающих в процессе выполнения заявок, а также для обеспечения HR-подбора исполнителей и поддержки их в ходе выполнения заявок. Gorserv применяет решение как омниканальную платформу для общения в почте, чатах на сайте, работающих в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber.

Особенно интересен HR-блок проекта. Сегодня база самозанятых мастеров Gorserv насчитывает несколько сотен специалистов различного профиля и ежедневно пополняется. Независимо от своей специализации в начале сотрудничества с Gorserv исполнители задают сотрудникам, отвечающим за подбор, стандартный набор вопросов, касающихся условий работы, требований к исполнителю, вопросов регистрации на платформе. Сегодня этот блок успешно автоматизирован и позволяет на каждом этапе цифровой воронки поиска и отбора исполнителей поддерживать коммуникацию и отвечать в любом удобном для исполнителей канале в режиме 24х7. Внедрение CraftTalk существенно облегчило работу HR-подразделения и сотрудников диспетчерского центра Gorserv, сократив на 40% время подбора исполнителей.

В сфере HR решение CraftTalk работает в сети «Магнит», где используется в качестве платформы корпоративных чат-ботов.

Отличительная особенность платформы CraftTalk - это возможность интеграции искусственного интеллекта с рабочими местами операторов и быстрота самообучения платформы. В колл-центрах, где решение работает более восьми месяцев, силами искусственного интеллекта обрабатывается до 70% входящих запросов. Также решение обладает интуитивно понятным графическим редактором сценариев для операторов или ботов. Наглядные блок-схемы, реализованные в технологии no-code, помогут сотрудникам создать самые сложные сценарии коммуникации без привлечения профильного специалиста.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальная чат-платформа, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-70% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Особенно эффективно решение может использоваться в компаниях с количеством операторов от трех человек. Платформу CraftTalk уже внедрили контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них — «Магнит», банк ПСБ, Neovox, КЦ «Фронт Лайн», АО «Россельхозбанк», «Почта России», Альфа-Банк в Казахстане.