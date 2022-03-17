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Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP

С начала марта 2022 г. многие западные компании объявили о приостановке своей работы на территории России. Некоторые клиенты из России и Белоруссии столкнулись с блокировкой аккаунтов в Atlassian, Microsoft приостановила продажи новых продуктов и услуг, SAP объявила о заморозке новых проектов.

Данные из Jira, Microsoft Project и некоторых решений на основе SAP используются для управленческой и финансовой отчетности, планирования загрузки сотрудников и контроля KPI проектов — это основа бизнеса, которая оказалась под угрозой. Теперь отечественные компании активно ищут альтернативных поставщиков ПО.

Российские альтернативы — Timetta

Timetta — российское ПО для управления показателями проектов, ресурсного планирования и контроля экономики. С 17 марта в течение двух недель открывается бесплатный доступ к сервису, чтобы российские компании успели перестроить свою работу. На Timetta уже перешли КБ Стрелка, ЦКР (НЛМК), ЕАЕ Консалт, GMCS.

Решение подходит небольшим и крупным командам из сектора профессиональных услуг: консалтинг, ИТ интеграция, инжиниринг, разработка ПО, ОЦО и др. Система позволяет учитывать рабочее время, планировать трудозатраты и финансовые показатели, управлять ресурсами и строить P&L по проектам. Timetta охватывает ключевые процессы компании:

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Облачная версия Timetta поставляется как сервис из инфраструктуры Yandex.Cloud, расположенной на территории РФ. On-premises версия может размещаться на серверах клиента. Недавно команда сервиса разработала механизм импорта клиентских данных для легкой миграции из любых систем в Timetta.

Здесь можно оставить заявку на консультацию и узнать, как бесплатно подключиться к Timetta.

O Timetta

Компания создана выходцами из консалтинга и работает с 2016 года. Специализируется на разработке решения класса Professional Services Automation. За это время Timetta провела более 200 внедрений. Штаб-квартира расположена в Москве, распределенная команда работает по всей России.

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