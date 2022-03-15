Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум
Компания Кворум выпустила на рынок программный продукт, позволяющий полностью автоматизировать и перевести в электронный вид взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной службой судебных приставов по исполнительным производствам. Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» предоставляет доступ к данным производств, обеспечивает обмен исполнительными документами, заявлениями, объяснениями и ходатайствами. Помимо банков решение могут использовать микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Решение поддерживает обработку 40 типов документов и обращений. В случае расширения числа форматов передаваемых данных гибкая архитектура Адаптера позволяет кредитной организации самостоятельно добавлять их поддержку в течение одного часа.
Возможности Адаптера «Исполнительные производства и документы ФССП»
Адаптер позволяет кредитной организации получать от ФССП:
- Список исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц (компонент «Общедоступные сведения из банка данных исполнительных производств»).
- Список исполнительных производств, в которых кредитная организация выступает стороной ИП (компонент «Сведения о исполнительных производствах по контрагенту»).
Детальные сведения по исполнительному производству (компонент «Сведения о ходе исполнительного производства»). Запрос осуществляется по номеру ИП. В ответе ФССП содержатся следующие данные:
- набор реквизитов ИП;
- сведения о постановлениях, вынесенных судебным приставом;
- информация о расчетах по исполнительному производству;
- сведения о должнике или его имуществе;
- сведения о наложенных арестах и ограничениях;
- прочие сведения.
- Регулярные оповещения о принятых исполнительных документах и возбужденных исполнительных производствах по всем ИП, в которых участвует кредитная организация (компонент «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству»). Оповещения поступают в автоматическом режиме.
Также Адаптер позволяет передавать в ФССП заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в форме электронного документа (компонент «Обращения в ФССП и результаты их рассмотрения»). Функционал доступен для кредитной организации, выступающей стороной исполнительного производства. В электронном виде могут передаваться следующие документы:
- жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие), поданная в порядке подчиненности;
- заявление (ходатайство) о банковских реквизитах для перечисления денежных средств;
- заявление (ходатайство) стороны исполнительного производства;
- заявление взыскателя об отзыве исполнительного документа;
- заявление должника о возврате излишне удержанных (перечисленных) денежных средств;
- заявление о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий;
- заявление взыскателя о вынесении постановления об обращении взыскания на заработную плату;
- заявление о вынесении постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации;
- заявление о прекращении исполнительного производства;
- заявление о повторном предъявлении исполнительного документа;
- заявление о приостановлении исполнительного производства;
- заявление о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по исполнительному документу;
- заявление о продлении сроков в исполнительном производстве;
- заявление о розыске должника, его имущества или розыске ребенка;
- заявление об исправлении допущенных в постановлении судебного пристава описок или явных арифметических ошибок;
- заявление об ограничении специальных прав должника;
- заявление об отводе судебного пристава-исполнителя;
- заявление об отложении исполнительных действий и об отложении применения мер принудительного исполнения;
- заявление об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства;
- объяснение стороны исполнительного производства.
Технические особенности Адаптера «Обращения и документы ФССП»
Решение является подключаемым модулем программной Платформы «СМЭВ-Интегратор». Взаимодействие с ФССП осуществляется посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия, а также через открытый программный интерфейс Службы судебных приставов.
Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс.Браузер или Атом.
Поддерживаются СУБД:
- open source Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), PostgreSQL;
- Oracle;
- MS SQL.
Интеграция с решением может быть проведена с использованием интерфейсов:
- soap-запросы;
- очереди MQ;
- обращение к базе данных;
- файловый обмен.
Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.