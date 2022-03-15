«Ростелеком» и «КорКласс» создадут единую сеть контроля состояния окружающей среды

«Ростелеком» и разработчик отечественных программных продуктов «КорКласс» предлагают регионам самостоятельную цифровую платформу экологического мониторинга для строительства единой сети контроля за состоянием окружающей среды в масштабах страны. Об этом заявил вице-президент по цифровым регионам «Ростелекома» Иван Зима.

Новое решение позволит регионам оперативно реагировать на экологические проблемы, снизить угрозы от них на 20–30% и ускорить исполнение федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая платформа экомониторинга — универсальный инструмент для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды в регионах: качества воздуха, воды и почв, радиационного фона, а также предупреждения о пожарах и подтоплениях, построения прогнозов, моделирования экологических изменений. Отдельные модули экологического мониторинга уже успешно работают в Архангельской, Иркутской, Нижегородской, областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Они входят в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и объединяют данные с 350 постов экомониторинга в 115 населенных пунктах.

«Преимущество цифровой платформы экологического мониторинга перед отдельными модулями в том, что она позволяет собрать в одном месте все экологические показатели региона, анализировать их, моделировать воздействие экологических угроз на территорию региона, а главное — автоматически готовить перечень рекомендаций и действий, которые нужно предпринять природоохранной службе для минимизации рисков. Наша платформа собирает и анализирует данные радиационного, гидрохимического, метеорологического мониторингов, выбросов в атмосферу опасных химических веществ и информацию из передвижных лабораторий, которые замеряют уровень загрязнения воздуха или воды. Возможности платформы помогут губернаторам, бизнесу, ведомствам в сфере природопользования и охраны окружающей среды получать доступ к полной и достоверной информации об экологическом состоянии региона, оперативно реагировать на изменения экологической обстановки, а также снизить возможный ущерб в среднем на 20–30%», — сказал генеральный директор «КорКласса» Антон Гуренко.

По мнению вице-президента по цифровым регионам «Ростелекома» Ивана Зимы, экологическая безопасность — важнейший аспект внутренней политики страны и одно из приоритетных направлений развития технологий для умных и безопасных городов.

«Развитие платформ экомониторинга в каждом отдельном регионе позволит нам в перспективе создать единую сеть объективного контроля за состоянием окружающей среды. Такая масштабная сеть экологического мониторинга по всей стране ускорит исполнение федерального проекта “Комплексная система мониторинга качества окружающей среды”, входящего в национальный проект “Экология”», — отметил он.

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ООО «КорКласс» — разработчик отечественных программных продуктов, внесенных в реестр отечественного ПО, для безопасных и умных городов. Цифровая платформа для «Безопасного города» - флагман среди решений компании. Внедрена в 12 регионах России. В 2021 г. компания представила новую версию в формате линейки продуктов программного ядра системы под названием CoreSoft. 51% уставного капитала компании принадлежит ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 47,5 млн абонентов.