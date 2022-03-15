OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup

Компания OCS, проектный дистрибьютор российского ИТ-рынка, объявляет о начале сотрудничества с отечественным разработчиком в сфере резервного копирования RuBackup. Решения вендора заинтересуют корпоративных реселлеров и интеграторов, занимающихся построением ИТ-инфраструктур на объектах заказчиков. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Важность защиты и сохранности данных для бизнеса любого масштаба сегодня переоценить невозможно. Резервное копирование, как неотъемлемая часть любой современной ИТ-инфраструктуры, необходимо для быстрого и безболезненного восстановления информации в случае ее утери. При этом не все backup-инструменты подходят российским компаниям, имеющим строгие требования к ПО в рамках программ импортозамещения. Сотрудничество c RuBackup позволит OCS предлагать партнерам высокоэффективное и надежное решение для защиты информации ЦОД и корпоративных сетей предприятия, отвечающее всем требованиям российского законодательства.

Компания RuBackup (ООО «Рубэкап») — отечественный разработчик ПО, входит в ГК «Астра». Флагманский продукт вендора — клиент-серверное приложение для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Основные функции решения: восстановление данных после катастроф, обеспечение сохранности пользовательской информации и АРМ. Решение позволяет осуществлять резервное копирование и восстановление платформ виртуализации Proxmox, OpenNebula, Р-Виртуализация, KVM, систем управления базами данных PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Nosql Redis, контейнеров Docker, LXD и др.

Ключевые преимущества системы RuBackup:

— Встроенная отказоустойчивость;

— Модульная архитектура, открытый API для разработки модулей резервного копирования и восстановления;

— Горизонтальная масштабируемость;

— Совместимость с операционными системами Linux (Ubuntu, Astra Linux,

ALT Linux, RedOS, «Лотос», РОСА «Кобальт», Oracle Linux и др;

— Удобство и простота развертывания и администрирования.

Основными областями применения системы RuBackup являются виртуальные инфраструктуры, базы данных, физические сервера, data-центры и облачные сервисы. Решение ориентировано на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, переходящих на российское ПО. Система резервного копирования RuBackup разработана «с нуля» и не базируется на каких-либо Open Source-решениях. Продукт внесен в Единый реестр российского ПО.

Поддержку и продвижение системы резервного копирования RuBackup в партнерский канал обеспечит команда департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS. Специалисты компании-дистрибьютора уже сейчас готовы предоставить партнерам квалифицированные консультации по вопросам, связанным с возможностями, внедрением и развертыванием решения вендора.

О компании RuBackup

RuBackup (ООО «Рубэкап») — российский разработчик программного решения резервного копирования RuBackup, входит в ГК «Астра». Ключевой продукт компании — масштабируемое, гибкое и производительное клиент-серверное приложение, предназначенное для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных.

О компании OCS Distribution

Основана в 1994 г.. Занимается дистрибуцией компьютерной техники, телекоммуникационного, периферийного, пассивного и сетевого оборудования, компонентов, систем хранения данных, инфраструктурного программного обеспечения (ПО), расходных материалов, аксессуаров, бытовой техники и электроники, различных гаджетов. В настоящий момент компания OCS Distribution имеет региональную сеть офисов в 26 городах России. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.