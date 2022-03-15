CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция
|

Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру

Конаковский район Тверской области присоединился к новой транспортной модели, запущенной в Твери и Калининском районе в 2020 г. Теперь на маршрутах курсируют современные низкопольные автобусы, а пассажиры используют удобное мобильное приложение для планирования маршрута и оплаты проезда. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

Новые автобусы оборудованы системами навигации, информационными табло, системами мониторинга пассажиропотока и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Пассажиры могут оплачивать проезд банковской, транспортной или социальной картой, а также через мобильное приложение «Волга». Чтобы оплатить поездку, необходимо навести камеру смартфона на QR-код, размещенный в салоне автобуса, подтвердить оплату и получить электронный билет.

В мобильном приложении также можно отследить автобусы на карте онлайн и построить маршрут, пополнить баланс транспортной карты и купить выгодный абонемент, узнать об изменениях в расписании и следить за актуальными новостями Тверского региона. Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.

В рамках новой транспортной модели действует сервис прогноза безбилетных проездов и автоматизации контрольных проверок. Новые автобусы оснастили датчиками пассажиропотока. Система подсчитывает количество вошедших пассажиров и вычисляет безбилетников. Контролеры автоматически получают заказ-наряды на проверку оплаты проезда и отправляются на маршруты с наибольшей концентрацией «зайцев».

«Новая модель пассажирских перевозок хорошо зарекомендовала себя в Твери и Калининском районе и планомерно развивается в других агломерациях Тверской области. Комплексные цифровые решения помогают региону контролировать пунктуальность выполнения расписания движения, повышать качество пассажирских перевозок и мобильность населения. Теперь и жители Конаковского района смогут оценить комфортный городской транспорт и современные цифровые сервисы для пассажиров», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора компании «Датапакс».

Напомним, что после запуска транспортной реформы Тверь вошла в ТОП-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, а также стала лучшим городом рейтинга в Центральном федеральном округе. Количество ДТП с участием общественного транспорта снизилось на 67%, а количество пострадавших – на 74%. Мобильное приложение «Волга» установили более 335 тыс. человек, 85% поездок сейчас оплачиваются безналично. Налоговые поступления в бюджет после проведения реформы выросли в семь раз за счет резкого сокращения «теневых» перевозок.

***

ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта.

Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Власти оживили буксовавший два года проект ГИС градостроения России

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

России обещан дефицит серверов

Гендиректором Softline Россия стал выходец из Xerox

Эксперты по безопасности обнаружили заражения в 75% критически важных медицинских устройств

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022