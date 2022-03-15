Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру

Конаковский район Тверской области присоединился к новой транспортной модели, запущенной в Твери и Калининском районе в 2020 г. Теперь на маршрутах курсируют современные низкопольные автобусы, а пассажиры используют удобное мобильное приложение для планирования маршрута и оплаты проезда. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

Новые автобусы оборудованы системами навигации, информационными табло, системами мониторинга пассажиропотока и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Пассажиры могут оплачивать проезд банковской, транспортной или социальной картой, а также через мобильное приложение «Волга». Чтобы оплатить поездку, необходимо навести камеру смартфона на QR-код, размещенный в салоне автобуса, подтвердить оплату и получить электронный билет.

В мобильном приложении также можно отследить автобусы на карте онлайн и построить маршрут, пополнить баланс транспортной карты и купить выгодный абонемент, узнать об изменениях в расписании и следить за актуальными новостями Тверского региона. Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.

В рамках новой транспортной модели действует сервис прогноза безбилетных проездов и автоматизации контрольных проверок. Новые автобусы оснастили датчиками пассажиропотока. Система подсчитывает количество вошедших пассажиров и вычисляет безбилетников. Контролеры автоматически получают заказ-наряды на проверку оплаты проезда и отправляются на маршруты с наибольшей концентрацией «зайцев».

«Новая модель пассажирских перевозок хорошо зарекомендовала себя в Твери и Калининском районе и планомерно развивается в других агломерациях Тверской области. Комплексные цифровые решения помогают региону контролировать пунктуальность выполнения расписания движения, повышать качество пассажирских перевозок и мобильность населения. Теперь и жители Конаковского района смогут оценить комфортный городской транспорт и современные цифровые сервисы для пассажиров», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора компании «Датапакс».

Напомним, что после запуска транспортной реформы Тверь вошла в ТОП-10 рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, а также стала лучшим городом рейтинга в Центральном федеральном округе. Количество ДТП с участием общественного транспорта снизилось на 67%, а количество пострадавших – на 74%. Мобильное приложение «Волга» установили более 335 тыс. человек, 85% поездок сейчас оплачиваются безналично. Налоговые поступления в бюджет после проведения реформы выросли в семь раз за счет резкого сокращения «теневых» перевозок.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта.

Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.