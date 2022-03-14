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«Рэйдикс» представила ПО Raidix Era 3.4.2

«Рэйдикс» представила Raidix Era 3.4.2. В новой версии ПО доработан интерфейс управления системой, улучшена работа с DKMS, а также добавлена поддержка системы виртуализации Proxmox 7.1 на ядрах Linux 13.14-1-pve и 5.15.5-1-pve.

Разработчики отмечают, что универсальность и высокая производительность Raidix Era особенно важны именно сейчас, на фоне возможного дефицита аппаратных компонентов.

«Наше программное обеспечение позволяет добиваться от существующего «железа» большей эффективности. Системы, работающие на SSD и, в особенности, на NVMe-накопителях с помощью Raidix Era получат прибавку в скорости обработки данных и останутся конкурентоспособными даже при длительном отсутствии аппаратных обновлений. Кроме того, ПО совместимо с оборудованием любого производителя и позволяет выстраивать системы, не опасаясь vendor lock», – отметили в «Рэйдикс».

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