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Объектно-реляционная СУБД «Лира-Р» включена в единый реестр российского ПО

«Научно-производственное предприятие «Кибертехника» (НППКТ) сообщило, что объектно-реляционная система управления базами данных «Лира-Р» включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 12768.

Объектно-реляционная система управления базами данных «Лира-Р» основана на открытой версии PostgreSQL 12, доступна в двух вариантах исполнения: конфиденциальная и специальная, имеет оригинальную подсистему регистрации событий, функции очистки памяти, подсистему разграничения доступа, «Лира-Р» хэширует пароли пользователя по алгоритму ГОСТ 34.10-2012, а также функционирует под управлением операционных систем «ОСнова», «Стрелец» и Astra Linux SE.

«Лира-Р» позволяет реализовать основную функциональность ушедших с российского рынка СУБД Oracle Database и Microsoft SQL Server, обеспечить защиту информации, а также способствует реализации политики импортозамещения.

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