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AlphaOpen предложит рынку российскую платформу для развития инфраструктурных проектов

Компания AlphaOpen обратилась с письмом к своим клиентам и рынку. В нем сообщается, что AlphaOpen является российским разработчиком программного обеспечения AlphaLogic и прилагает все возможные усилия, чтобы обеспечить устойчивое функционирование профильных отраслей и развитие инфраструктурных проектов в текущей ситуации.

«Решения, выполненные на базе программной платформы AlphaLogic (продукт AlphaOpen), являются отечественной разработкой и полностью соответствуют требованиям по импортозамещению, говорится в письме. Программное обеспечение включено в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России, соответствует всем требованиям по отказоустойчивости, безопасному хранению и обработке данных», – отметил Павел Кучерук, заместитель генерального директора AlphaOpen.

Решения на базе ПО AlphaLogic соответствуют потребностям рынка по следующим ключевым направлениям:

1. Интегрированные ситуационные центры (ИСЦ) – решение, объединяющее функции и комплексную бизнес-логику контроля и управления комплексными системами безопасности (подсистемы СКУД, ОПС, СОТ, ПОС и пр.) и центрами мониторинга инженерных систем (подсистемы SCADA, BMS и пр.)

2. Автоматизированные системы управления зданиями (АСУЗ) – решение, объединяющее функции и комплексную бизнес-логику автоматизированных систем управления зданиями, систем управления недвижимостью и создание цифровых инфраструктурных и информационных сервисов для участников рынка недвижимости.

Применение программной платформы AlphaLogic позволит оперативно решить задачи, возникшие в связи с импортозамещением решений в области инфраструктурных проектов по созданию интегрированной среды мониторинга и управления на базе множества специализированных инженерно-технических систем различных производителей, связанных с диспетчеризацией инженерных систем, внедрению комплексных системы безопасности и созданию единых ситуационных центров для эксплуатации объектов и обеспечения безопасности.

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AlphaOpen – российский разработчик комплексных решений в сфере infrastructure, property и facility management. Интеграционные программные продукты AlphaOpen применимы во всех сегментах рынка, для решения самых разнообразных задач: от создания простых систем класса «умный дом», до реализации сложнейших территориально распределенных интегрированных решений в сфере безопасности и инженерии. В портфолио компании имеются кейсы работ для жилой и коммерческой недвижимости, инновационных центров, медицинских учреждений и т.д.

AlphaOpen входит в состав рабочей группы проекта Минцифры России по выработке стандарта умных многоквартирных домов. Резидент инновационного центра Skolkovo.

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