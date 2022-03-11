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Начало продаж лицензий на техподдержку «1С‑Рарус: Управление отелем»

С 1 марта 2022 г. в продажу выпущены лицензии на техподдержку программного решения для отелей, гостиниц и санаторно-курортных комплексов «1С-Рарус: Управление отелем». Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

Что получает пользователь при покупке техподдержки?

Техподдержка — это важная составляющая для обеспечения бесперебойной работы любого программного продукта. Приобретение таких лицензий дает пользователю возможность:

•Получать консультации по работе программы и его модулей по телефону, электронной почте и любым другим способам связи.

•При необходимости, возможность удаленного подключения специалиста линии консультации к программе и внесения ключевых настроек.

•Скачивать новые релизы с обновлениями для стандартной конфигурации. В релизы будут входить не только улучшения для достижения удобства и скорости работы, но и дополнения в виде функционала, который необходим, согласно изменениям требований законодательства.

Виды лицензий техподдержки

В продажу выпущены два вида лицензий:

1. «1С-Рарус: Управление отелем», лицензия на технологическую поддержку (Стандарт 12 месяцев);

2. «1С-Рарус: Управление отелем», лицензия на технологическую поддержку (Проф 12 месяцев).

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Виды лицензий техподдержки

Cрок реакции — в течение трех рабочих дней.

Подробную информацию можно найти в «Регламенте для техподдержки «1С-Рарус: Управление отелем».

«1С-Рарус: Управление отелем» — это система, которая обеспечивает автоматизацию всех служб гостиничного бизнеса в единой базе. Решение является модульным, что позволяет отдельно приобретать только те функциональные модули, которые необходимы гостинице на данный момент.

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«‑Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами "1С-Рарус" стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

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