«Масштаб» представил эффективные решения в области импортозамещения для построения ИТ-инфраструктуры и организации дистанционной работы

Эксперты АО «НИИ «Масштаб», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». рассказали о том, как перейти с зарубежного программного обеспечения на отечественное и при этом избежать негативных последствий для производства и бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

В частности, специалисты «Масштаба» презентовали продукты экосистемы виртуализации VeiL, включающие корпоративную облачную платформу ECP VeiL и платформу для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL VDI. Последняя обеспечивает подключение сотрудников из любой географической точки, предоставляет возможность использования профессиональных графических приложений, таких как САПР, 3D-моделирование, работает как с «толстыми», так и «тонкими» клиентами разных производителей. В портфеле НИИ «Масштаб» есть также решение VeiL Connect, обеспечивающее подключение к рабочим столам через персональные компьютеры на базе Windows или Linux. Ключевое отличие продукции - отказ от базирования продуктов на профильных Open Source модулях и написание собственной кодовой базы.

«Сейчас заказчики беспокоятся о том, как адаптировать инфраструктуру предприятия под новые условия работы и обеспечить при этом минимизацию простоев и потерь. Продукты экосистемы виртуализации VeiL помогут решить эти вопросы с максимальной эффективностью», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко. Функциональные возможности линейки продуктов VeiL во многом ориентированы на реализацию опыта мировых лидеров по разработке средств виртуализации. При этом решение позволяет заказчику плавно перенести свою инфраструктуру с иностранных аналогов на экосистему виртуализации VeiL.

Такие технологии уже внедряются на предприятиях госкорпорации «Ростех» и поставляются корпоративным заказчикам. Особую популярность они приобрели в период пандемии, когда многие сотрудники перешли на удаленную работу.

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании – устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.