Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect

Компания Linxdatacenter сообщает о запуске нового продукта Linx Protect. Он обеспечивает многоуровневую защиту интернет-ресурсов и веб-приложений от кибератак при минимальном участии ИТ-специалистов заказчиков и отсутствии капитальных затрат. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Отличительной особенностью Linx Protect является сочетание двух компонентов – файрволла веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) и защиты сервисов TCP/UDP от DDoS-атак (anti-DDoS) и угроз из списка OWASP TOP10.

WAF представляет собой совокупность мониторов и фильтров, предназначенных для обнаружения и блокирования сетевых атак на веб-приложения.

Защита сервисов блокирует DDoS-атаки через фильтрацию любых типов вредоносного трафика, подключаемую посредством туннеля на основе протокола IPIP/GRE, проксирования, либо напрямую на физической площадке.

Помимо блокировки DDoS-активностей злоумышленников на уровнях L3-L5 и L7 (опционально), продукт позволяет предотвращать бот-активности (DNS/JS проверки, BOT-сигнатуры, анализ поведения браузеров, CAPTCHA), а также защищает от атак на стороне клиента (CSP, CSRF injection) и от credential stuffing-инцидентов.

В Linx Protect применяется собственная сеть «ловушек» (Honeypot) и интеграция с платформой управления данными киберразведки (Threat Intelligence, TI) для формирования актуальных политик защиты.

Команда Linxdatacenter полностью берет на себя внедрение и поддержку продукта: выполняет настройку индивидуальных политик защиты для веб-приложения, регулярный анализ ложных срабатываний, внесение изменений в механизмы защиты, постоянный мониторинг инцидентов и реагирование. Таким образом, пользователям Linx Protect не требуется самостоятельно выполнять ручную настройку или обладать глубокими знаниями в области кибербезопасности, что значительно экономит ресурсы ИТ-департаментов компаний-клиентов.

«Linx Protect обеспечивает сквозную защиту инфраструктуры заказчика и веб-приложений на всех уровнях за счет широкого набора инструментов. Мы также включили в его состав пассивный сканер уязвимостей, предотвращение подбора учетных записей и блокировку поиска скрытых директорий сайта (DirBuster). Это актуальное решение в текущей экономической ситуации, основанное на современных технологиях обеспечения безопасности и позволяющее нашим клиентам оптимизировать использование своих внутренних ресурсов», – отметил Олег Федоров, менеджер по продуктам и решениям Linxdatacenter.

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Linxdatacenter – участник международного рынка высокотехнологичных ИТ-решений для бизнеса. География услуг Linxdatacenter охватывает рынки России, Центральной и Восточной Европы и Скандинавии. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г.

Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы в области хранения данных в собственных дата-центрах уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Портфолио Linxdatacenter включает услугу частного доступа к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform.