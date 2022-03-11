«Форсайт» и «Норбит» подписали соглашение о партнерстве

«Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, и компания «Норбит» (входит в группу ЛАНИТ) подписали соглашение о партнерстве. Клиентам «Норбит» будут доступны решения «Форсайт» в области бизнес-аналитики, бюджетирования и управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

Сотрудничество направлено на продвижение нескольких решений: «Форсайт. Аналитическая платформа», «Форсайт. Бюджетирование» и «Форсайт. Управление инвестициями». «Норбит» планирует сконцентрироваться на реализации проектов в производстве и энергетической отрасли.

«Сотрудничество “Норбит” и “Форсайт” — это важный этап на пути создания и предложения рынку российских передовых решений в области обработки и анализа данных. Новое партнерство позволит сочетать в проектах лучшие технологии, разработанные компанией “Форсайт”, и наше глубокое понимание выстраивания процессов бюджетирования и управленческой отчетности», – сказал Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит».

«Мы рады, что в числе наших партнеров появилась компания «Норбит». Объединение наших компетенций поможет открыть перед заказчиками новые возможности для реализации крупных комплексных проектов. Уверены, что передовые российские BI-технологии будут по достоинству оценены компаниями, нацеленными на повышение эффективности управленческих решений и внедрение Data Driven-подхода», – отметила Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт».

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«Форсайт. Аналитическая платформа» – программный комплекс для интеллектуального анализа данных. Платформа позволяет разрабатывать приложения для визуализации и оперативного анализа данных, формирования отчетности, моделирования и прогнозирования бизнес-процессов.

«Форсайт. Бюджетирование» – программный продукт для автоматизации планирования и прогнозирования финансовых, экономических и производственных показателей в организациях с различной отраслевой направленностью и масштабами бизнеса.

«Форсайт. Управление инвестициями» – решение для повышения эффективности управления инвестиционными проектами, программами или инвестиционным процессом в компании. Продукты «Форсайт» разработаны с учетом актуальных технологических трендов и позволяют предприятиям и организациям комплексно решать задачи цифровизации.