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«Эдит про» объединила кадровые процессы розничной сети «Магнит» в единой системе

«Эдит про» перенесла процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы «Магнит фарма» в единую автоматизированную информационную систему ритейлера.

«Магнит» – сеть розничных магазинов, расположенная в 3,9 тыс. населённых пунктов России. В сеть входит более 16 тыс. небольших продуктовых магазинов, 470 супермаркетов, 7 тыс. магазинов парфюмерии и косметики, а также около 900 аптек.

Для кадрового учета и расчета заработной платы «Магнит фарма» раньше применяла отдельный программный продукт. Чтобы синхронизировать и унифицировать отчетность было решено перенести данные «Магнит фарма» в единую автоматизированную информационную систему ГК «Магнит» на базе платформы «1С Зарплата и управление персоналом».

Объединение данных группы компаний в единой системе позволяет HR-специалистам оперативно создавать управленческие и регламентированные отчеты организации, унифицировать документацию, получать совокупные данные по группе в одной системе по общим стандартам. Единые механизмы расчета, учета и контроля рабочего времени оптимизируют структуру и аналитику хранения информации.

«Единая система позволяет заказчику синхронизировать процессы, упорядочить получение данных и обмен ими на всех этапах кадрового администрирования и учета расчетов с персоналом. В итоге систематизируется и оптимизируется документооборот группы компаний «Магнит» в целом. Использование единой базы данных с централизованным администрированием дает возможность сократить затраты на сопровождение системы», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

«Эдит про» уже несколько лет сотрудничает с компанией «Магнит». Ранее интегратор внедрил в инфраструктуру ритейлера единую автоматизированную информационную систему на базе платформы «1С Зарплата и управление персоналом», разработал для работы HR-департамента мобильное приложение, а также провел системный анализ для автоматизации расчета рекомендуемого штата персонала отдела логистики и обновил базу НПФ.

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