Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов с помощью Okdesk

Сеть коворкингов Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов и эксплуатации четырёх офисных пространств, внедрив helpdesk-систему Okdesk. Это позволило компании перестать терять обращения арендаторов и повысить контроль работы управляющих компаний (УК) во всех офисных пространствах сети.

Увеличение числа арендаторов привело к росту количества обращений. Заявки приходили по различным каналам коммуникации. Из-за этого специалистам Workki было сложно уследить за работой сотрудников УК.

Благодаря Okdesk все заявки от арендаторов обрабатываются в единой системе и сохраняются истории взаимодействия. Теперь заявки не теряются, а также контролируются сроки и качество их выполнения.

Интеграция Okdesk с Power BI позволила повысить контроль за деятельностью УК. На основе больших данных по сервисной деятельности УК специалисты Workki формируют отчёты для принятия управленческих решений. Ответственные за работу УК в режиме онлайн видят количество заявок, число решённых и просроченных обращений, выясняют причины.

«Okdesk сделал прозрачным все процессы, скорость решения заявок увеличилась. Многие рутинные процессы, такие как сбор и распределение заявок, контроль обратной связи, выполняются автоматически. Сотрудники теперь не находятся в режиме “тушения пожаров”, а комфортно работают. Очень понравилась возможность создания заявки голосом с помощью мобильного приложения для заявителя и гибкость настройки системы. Ещё отмечу высокий профессионализм техподдержки Okdesk», – отметил менеджер ИТ-проектов Wokki Вадим Авдеев.

«Для организации процессов обслуживания арендаторов и эксплуатации сложных коммерческих объектов необходимо использовать профессиональный инструмент. Okdesk как нельзя лучше подходит для решения таких вопросов», – отметил руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграции Okdesk Игорь Кудинов.