В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта

В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта. В рамках заключительной фазы пилотного проекта цифровизации общественного транспорта были представлены результаты использования новых сервисов на городских автобусах и трамваях.

Комплексная система управления общественным транспортом разработана компанией «Датапакс». Пилотный проект действует на автобусных маршрутах №4, 59, 80 и на трамвайном маршруте №8 с ноября 2021 г.

Наиболее высокую оценку от департамента транспорта Перми получил сервис выявления безбилетного проезда и автоматического управления службой контролеров. В транспортных средствах установлены датчики подсчета пассажиров, которые позволяют выявлять безбилетников и определять участки маршрутной сети с наибольшей концентрацией безбилетных поездок. На основе полученной информации система автоматически формирует наряды в мобильном приложении контролеров для проведения проверки.

Помимо этого, система позволяет в автоматическом режиме контролировать выполнение расписания движения транспорта, управлять контентом на медиапанелях и следить за обстановкой внутри транспортного средства с помощью системы видеонаблюдения.

Таким образом, комплексная цифровая платформа «Датапакс» позволяет городу полностью контролировать транспортную систему.

Также был отмечен удобный сервис информирования пассажиров – мобильное приложение «Пермь транспорт». Оно доступно для скачивания в Google Play и App Store. С момента запуска проекта мобильное приложение установили более 5 тыс. горожан, что является довольно большим показателем для узких границ пилотного проекта.

Пассажиры активно используют приложение «Пермь транспорт» для отслеживания движения общественного транспорта в реальном времени, построения маршрута, а также «ленивой» оплаты проезда. Пассажирам не нужно прикладывать карту к валидатору или задерживаться у кабины водителя, чтобы оплатить проезд. Можно войти в транспортное средство, спокойно расположиться в салоне и только после этого заняться оплатой непосредственно в мобильном приложении. Бесконтактная оплата экономит время при посадке в общественный транспорт и делает поездку более безопасной, что особенно важно в условиях ограничений, связанных с пандемией.

Компания-разработчик отметила стабильную динамику роста скачивания мобильного приложения, что говорит о его востребованности среди пользователей. В ходе тестирования системы разработчики часто получали предложения и вопросы от жителей – пользователи интересовались, почему сервис не действует на всех городских маршрутах.

«Перед нами стояла задача продемонстрировать комплексное цифровое решение администрации города и познакомить жителей Перми с современными и удобными цифровыми сервисами для общественного транспорта. Контроль безбилетных проездов, транспортной работы и удобное мобильное приложение для пассажира – все эти решения повышают качество функционирования действующей маршрутной сети. Мы видим, что ежедневно растет количество купленных в мобильном приложении билетов, появляются новые уникальные пользователи. Это значит, что сервис оказался действительно удобным и полезным для пассажиров», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».