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СЭД «Тезис» продолжает работать

Каждый день мы получаем новости об уходе с российского рынка глобальных ИТ-компаний и остановке поставок зарубежных товаров и услуг в связи с санкциями западных стран.

В это сложное для всех нас время мы считаем важным напомнить нашим партнерам и заказчикам, что ООО «Хоулмонт» является на 100% российской компанией-разработчиком платформ (CUBA Platform, Jmix) и тиражируемых продуктов мирового уровня (СЭД «Тезис», Sherlock, «Параплан»).

Все наши продукты изначально являются полностью кроссплатформенными решениями с открытым кодом.

В частности, СЭД «Тезис» без каких-либо потерь в функциональности и производительности способна работать с СУБД PostgreSQL (Postgres Pro), серверными ОС на базе Linux, офисными приложениями OpenOffice, LibreOffice, Only Office и «Р7-Офис».

Мы не останавливаем развитие наших продуктов и проектов, не откладываем начало новых проектов и имеем множество партнерских компаний, способных также осуществлять качественную поддержку и развитие наших решений.

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