Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader

Компания SETERE (Security Technology Research) разработала систему оптического распознавания текста SETERE OCR — аналог ABBYY FineReader для пользователей российских операционных систем. Решение включено в реестр отечественного ПО и подходит для проектов импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители SETERE.

Конвертирование изображений в текст позволяет эффективно взаимодействовать с полученными файлами, осуществлять в них поиск слов или фраз, вносить правки в редакторе, хранить в более компактной форме, демонстрировать или распечатывать материал, не теряя качества.

SETERE OCR — это российский аналог программного обеспечения ABBYY FineReader PDF, предназначенный для распознавания текста с отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений. Решение включено в реестр отечественного ПО (запись в реестре № 12153). Для распознавания текста используются лицензированные технологии от компании ABBYY.

Ключевой особенностью SETERE OCR является работа под управлением российских операционных систем Astra Linux, «Ред ОС», «Альт рабочая станция». Совместимость решений официально подтверждена сертификатами.

Базовая версия SETERE OCR позволяет:

•открывать и просматривать PDF-файлы, изображения документов;

•сканировать с локальных и сетевых устройств сканирования;

•распознавать текст и таблицы автоматически более чем на 190 мировых языках;

•конвертировать документы с сохранением структуры в форматы: pdf, odt, docx, txt и др.

В настоящее время специалистами SETERE регулярно проводится разработка новых релизов базовой версии 1.0 SETERE OCR. Запланирована разработка модуля интеграции с российским офисным ПО, специальных версий для российских аппаратных платформ.

На данный момент заказчикам доступны два варианта лицензирования ПО SETERE OCR:

•Локальная лицензия — аналог лицензии Standalone для ABBYY FineReader PDF, позволяет установить ПО только на одно рабочее место (физический ПК), при этом использование программы в сети невозможно.

•Конкурентная лицензия — аналог лицензии Concurrent для ABBYY FineReader PDF, по которой ПО может быть установлено на неограниченном количестве компьютеров, но одновременно его можно использовать на числе рабочих мест, не превышающем количество закупленных лицензий. При выборе конкурентной лицензии возможна только сетевая установка программы (приобретение таких лицензий для установки на компьютеры вне локальной сети не имеет смысла).

Лицензии на ПО SETERE OCR различаются также по сроку действия:

• срочная лицензия на один год (12 месяцев);

• срочная лицензия на три года (36 месяцев);

• бессрочная лицензия (без ограничения срока действия).

Есть и выбор по виду и сроку действия технической поддержки (ТП), включенной в стоимость лицензии:

• для срочных лицензий (на один и три года) в стоимость лицензии включается Стандартная ТП на указанный срок;

• для бессрочных лицензий в стоимость лицензии включается Стандартная или Расширенная ТП на срок один год (минимум) или на два года.

Стандартная техническая поддержка включает возможности:

• право на установку обновлений (право установки всех новых релизов базовой версии 1.0 в течении срока действия пакета техподдержки);

• доступ к справочному центру ПО;

• консультации по установке, использованию и настройке ПО (web-портал, телефон, e-mail);

• анализ совместимости оборудования;

• решение вопросов, связанных с совместимостью оборудования, при наличии технической возможности;

• прием запросов пользователей круглосуточно, отработка запросов в рабочие дни с 8 до 18 часов.

Расширенная техническая поддержка дополнительно включает в себя:

• консультации по функционированию ПО в гетерогенных сетях;

• выделенный менеджер;

• консультации по установке программного обеспечения технологических партнеров и работе с ним;

• выезд специалиста технической поддержки в офис заказчика, при наличии технической возможности;

• прием запросов пользователей круглосуточно, отработка запросов в рабочие дни с 6 до 24 часов московского времени.

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SETERE (ООО «ТБИ») — российская компания, которая более 10 лет занимается проектами по информационной безопасности, разработкой системного и прикладного программного обеспечения для ОС Linux.

Начиная с 2015 г. компания работает с российскими операционными системами, выполняет проекты по импортозамещению в ИТ. Своим заказчикам SETERE предлагает комплексные поставки ПО и оборудования российских производителей, консультационные услуги и техническую поддержку по продуктам компании и решениям их партнеров.