ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»

Группа компаний «Монополия», специализирующаяся на бизнес-решениях в цифровой логистике, измерила вовлеченность и удовлетворенность сотрудников с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополия» важно было узнать уровень вовлеченности сотрудников, чтобы сохранить командность при активных темпах роста компании.

Перед ГК «Монополия» стояла задача провести стартовое исследование по выявлению уровня вовлеченности персонала. Основная особенность заключалась в том, что изучение проводилось среди двух категорий сотрудников: офисных работников, у которых был онлайн-доступ ко всем корпоративным каналам, и водителей без возможности пройти опрос с помощью ПК. Специально для последних на платформе TalentTech «Опросы» был разработан и запущен пульс-опрос, доступный для прохождения со смартфона. Пульс-опрос был определен как наиболее подходящий формат для водителей, так как его можно быстро и без труда пройти с телефона, находясь в рейсе и не отвлекаясь от работы.

Платформа TalentTech «Опросы» помогала вовлечь сотрудников в прохождение опроса. Для этого использовались входящие в PR-пакет от платформы коммуникационные материалы — плакаты, баннеры для социальных сетей, слайды для ТВ-экранов, — которые были адаптированы компанией под собственный дизайн. Ценность и важность прохождения транслировались в email-рассылке и на стартовой странице опроса, а также с помощью системы умных напоминаний.

Перед прохождением опроса сотрудник получал на почту письмо о том, что ему доступен опрос. Помимо ответов на вопросы работники могли оставлять развернутые ответы на открытые вопросы и обратную связь, которую можно проанализировать.

Сразу после исследования HR-специалисты ГК «Монополия» получили доступ к отчету с ответами сотрудников и подробной аналитикой. По итогам проекта выяснилось, что индекс вовлеченности персонала составляет 73%. Это значит, что большая часть сотрудников ГК «Монополия» проявляют инициативность, высокий уровень мотивации и заинтересованность в выполнении своей работы качественно.

«Нам было важно понять, как сотрудники восприняли структурные изменения, которые произошли в компании в этом году, а также замерить стартовые показатели eNPS, так как подобное исследование мы проводили в компании впервые, но планируем проводить регулярно. Мы получили хороший визуальный продукт для прохождения опроса с понятной методологией, возможностью дополнить формы опросов и удобным личным кабинетом для руководителей. Важно, что с помощью платформы TalentTech “Опросы” есть возможность не просто увидеть средние показатели по компании, но и оценить ситуацию в каждом отделе. Полученные результаты стали основой при составлении плана корректирующих мероприятий с руководителями и сотрудниками», — сказала Екатерина Кизик, руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры ГК «Монополия».

«Для ГК “Монополия” мы провели исследования вовлеченности, определили влияющие на них факторы, помогли в формировании аналитики и интерпретации результатов опросов, предоставили удобный личный кабинет с результатами и возможностью их просмотра в рамках конкретной аудитории — можно отследить не только отдел, но и должность, проект, стаж работы и т. д. В опросе приняли участие 74% сотрудников — достичь такого результата удалось благодаря внутреннему продвижению опросов и удобному интерфейсу», — сказала Марина Булдовская, руководитель модуля HCM-платформы TalentTech «Опросы».

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TalentTech – экосистема для управления персоналом и развитиях талантов. Решения TalentTech помогают повысить общую эффективность команды, оперативно реагировать на изменения внутри компании и на рынке, правильно оценивать и развивать таланты сотрудников благодаря цифровому профилю.

В составе TalentTech – HCM-платформа by TalentTech с ATS-системой Potok и искусственным интеллектом Sever AI. Компания три года подряд входим в ТОП самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Среди заказчиков TalentTech – «Северсталь», «Билайн», «Лента», «Вкусвилл», «Сибур», DNS и др.

HCM-платформа by TalentTech состоит из нескольких ИТ-модулей: они помогают компаниям автоматизировать подбор персонала, исследовать вовлеченность, адаптировать новичков в команде, обучать сотрудников по индивидуальным трекам и управлять целеполаганием. Данные о сотрудниках, аналитика и рекомендации доступны в едином окне – цифровом профиле. Цифровой профиль каждого человека подскажет, какие таланты стоит развивать, чтобы расти быстрее и работать эффективнее.

«Монополия» - транспортно-логистическая группа компаний и бизнес-решения в цифровой логистике. Основана в 2006 г., штаб-квартира в Санкт-Петербурге. Деятельность группы компаний направлена на консолидацию рынка грузоперевозок в цифровой среде и обеспечение участникам равного доступа к ресурсам через платформу Monopoly.Online. На данный момент на платформе зарегистрировано 2000 грузовладельцев и 50 тыс. транспортных средств.