Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC

Axoft подписала дистрибуторский контракт с российским производителем ИТ-решений для построения современной цифровой инфраструктуры IVA Technologies. Компании сфокусируются на продвижении отечественной экосистемы унифицированных коммуникаций IVA UC, включающей платформу видеоконференцсвязи (ВКС) IVA MCU, корпоративный мессенджер IVA Connect, IP-телефоны и видеотерминалы, VoIP-шлюз телефонии IVA IP GW.

Флагманское решение вендора – платформа видеоконференцсвязи IVA MCU – предназначено для полноценного защищенного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Система проста в использовании, поддерживает быстрые звонки, создание персональных виртуальных комнат, индивидуальные настройки для мероприятий. IVA MCU, как отмечают в Axoft, обладает практически неограниченным запасом масштабируемости, не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств. Интеграционные возможности системы позволяют использовать ее совместно с оборудованием практически всех известных вендоров. Пользователи IVA MCU – государственные организации, коммерческие компании Enterprise- и SMB-сегментов.

«Усиление технологической практики импортозамещения позволит нам решать конкретные задачи наших клиентов и их партнеров по ВКС-направлению, а также предлагать полноценный стек импортонезависимых решений лидеров – разработчиков российского ПО. Уверены, что совместная работа с IVA Technologies позволит нашим партнерам открыть для себя новое качество коммуникаций. В планах Axoft на ближайший год – реализация пилотных проектов, предоставление партнерам услуг по внедрению решений», – отметила Татьяна Урсова, руководитель направления развития бизнеса отечественных инфраструктурных решений компании Axoft.

По данным CNews Analytics, IVA Technologies входит в пятерку крупнейших поставщиков решений для видеоконференцсвязи в России. В рамках работы по направлению Axoft сосредоточится на ознакомлении партнеров с возможностями решений производителя, информировании о преимуществах ПО с точки зрения развития бизнеса, оказании технической поддержки.

«Подписание соглашения с Axoft направлено в первую очередь на расширение канала и географии продаж наших решений в области унифицированных коммуникаций, – отметил заместитель генерального директора IVA Technologies Максим Смирнов. – Новый партнер обладает глубокой экспертизой в области дистрибуции программного обеспечения и сервисных услуг, что, несомненно, позволит нам вместе достичь поставленных целей и отличных показателей».