Не останемся без видеосвязи: российская замена Zoom и Microsoft Teams

Многие зарубежные сервисы уходят с российского рынка, поэтому появилась необходимость импортозамещения. Активные пользователи Zoom и Microsoft Teams не останутся без видеосвязи, российский аналог Pruffme – хорошая альтернатива зарубежным платформам.

Интерфейс вебинарной комнаты Pruffme

Комплексное решение

Pruffme – платформа для совместной работы и обучения в режиме реального времени. Это комплексное решение, которое включает в себя несколько продуктов, работающих на одном сервисе: вебинары, видеоконференции, курсы, тесты и интерактивные доски.

Российский аналог Zoom и Microsoft Teams функционирует с 15 марта 2015 г. Платформа работает на российских серверах, обеспечивает стабильную связь и выдерживает высокие нагрузки до 5000 зрителей на одном мероприятии.

За прошлый год на платформе было проведено более 250 тыс. онлайн-трансляций, создано более 22 тыс. интерактивных досок, более 9,3 млн человек приняли участие в вебинарах и видеоконференциях.

Pruffme взяли награды в двух конкурсах EdTech продуктов: третье место в EdCrunch Award и первое место от Акселератор ED2 в Сколково.

Pruffme уже пользуются Hyundai, Kia, Oriflame и другие компании, а также образовательные учреждения: Российский университет дружбы народов (РУДН), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Литературный институт имени А.М. Горького и другие российские вузы.

Почему Pruffme

1. Комплексное решение – инструменты для разных форматов онлайн-мероприятий и встреч на одной платформе. Для связи – вебинары и видеоконференции, для обучения и проверки знаний - курсы, тесты, квизы, для маркетинга – автовебинары, опросы, а для тренингов – интерактивные доски и групповые комнаты.

2. Интерактивные инструменты для совместной работы: виртуальная реальность, собственная интерактивная доска с инструментами для рисования и стикерами, шаблоны для игр, окно для быстрых заметок, поднятие руки, квизы, опросы, менеджер комнат.

3. Подробная статистика и аналитика по вовлеченности, присутствию и знаниям: контроль присутствия, статистика по каждому участнику – сеансы входа и выхода, сообщения, вопросы и т.д.

4. Групповая работа на всех устройствах: быстрое подключение через браузер с любого устройства.

5. Тестовый доступ две недели с возможностью протестировать платформу на реальных мероприятиях.

6. Полная функциональность на любом тарифе – все инструменты включены в каждый тариф.

Совместная работа на интерактивной доске Pruffme

Платформа для ваших задач

Команда Pruffme предлагает разные сценарии для решения абсолютно разных задач: можно провести совещание по видеосвязи, организовать обучающий вебинар, сделать выставку в VR, устроить мозговой штурм с коллегам на интерактивной доске, запустить автовебинар или сделать дистанционный курс или тестирование для новых сотрудников.

О том, как организовать работу и дистанционное обучение на Pruffme, можно узнать на вебинаре 16 марта 2022 г. в 15:00 (Мск). Если нет времени ждать, оставьте заявку на персональное обучение по платформе Pruffme и получите бесплатный доступ на две недели на 300 участников.