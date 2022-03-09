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«Код безопасности» установит отечественный софт на иностранное оборудование

Компания «Код безопасности» предлагает установить свое программное обеспечение для защиты сети (продукт «Континент») тем заказчикам, которые работают с зарубежным оборудованием. Об этом CNews сообщили представители компании «Код безопасности».

«Код безопасности» поможет всем желающим организациям, которым отключили доступ к техническому обслуживанию и обновлениям, а также имеющим нарушения в работе сервисов. Компания установит программное обеспечение продукта «Континент» на оборудование зарубежных производителей, в том числе FortiNet, Cisco и других. Эта мера обеспечит бесперебойную работу корпоративных систем и позволит избежать удаленного отключения.

Отмечается, что предложение актуально для оборудования и инфраструктур, которые не попадают под действие российского законодательства о «Государственных информационных системах.

Такая возможность – одна из мер поддержки рынка в сегодняшних реалиях. Среди других мер, принятых «Кодом безопасности»:

- старт программы для российских компаний в помощи миграции на отечественные ИБ-платформы;

- мораторий на повышение цен на свою продукцию в течение одного месяца;

- проработка эффективной логистики поставок комплектующих;

- перевод в усиленный режим департамент сервиса для обеспечения бесперебойной поддержки систем заказчиков.

«Сегодня мы в полной мере ощущаем потребность в защите цифрового суверенитета страны и готовы подставить плечо помощи всем заинтересованным организациям. Проводимая в последние годы политика компании, позволяет нам сегодня гарантировать в полной объеме поставки продукции как существующим, так и потенциальным клиентам, а также делиться экспертизой при реализации программы импортозамещения», – сказал генеральный директор «Кода безопасности» Андрей Голов.

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