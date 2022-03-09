CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

«Ингосстрах» совместно c Mains Lab внедрила искусственный интеллект в процесс согласования услуг по ДМС

СПАО «Ингосстрах» совместно с командой Mains Lab объявили о внедрении искусственного интеллекта в процесс согласования услуг по добровольному медицинскому страхованию для клиентов компании.

Таким образом, «Ингосстрах» решил ускорить процесс согласования медицинских услуг, поставив цель повысить быстроту и объективность процесса согласования процедур для застрахованных.

Для этого компания использовала программное обеспечение на базе продукта Mains Lab, которое позволило отрабатывать запросы на согласование услуг на совершенно другом уровне как с точки зрения скорости, так и контроля корректности решений. Данное программное обеспечение включает в себя два модуля: первый унифицирует текст запроса клиники, приводит название услуг к стандартному виду и распознает коды диагнозов, а второй анализирует запрошенные услуги с точки зрения действующих нормативных актов (медико-экономические стандарты МЗ РФ и клинических рекомендаций) и наполнения программы страхования пациента.

«Ингосстрах» всегда уделял особое внимание качеству и инновационности клиентского сервиса, которые мы предоставляем нашим застрахованным по ДМС, и согласование медицинских услуг по гарантийным письмам всегда было очень важным объектом в клиентском пути между клиентами и страховой компанией. Уверен, что инициатива по внедрению искусственного интеллекта в процесс согласования услуг позволит укрепить лидерские позиции нашей компании по качеству сервиса на рынке ДМС России», – отметил заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов.

«Сложность программ страхования, их вариативность и количество запросов от клиник, а также рост их объёмов с ростом портфеля ДМС выдвигает очень высокие требования к специалистам страховых компаний, которые работают в этой сфере. Очевидно, что без автоматизации процесса по согласованию услуг клиенты, страховые компании и клиники будут нести высокие издержки. Именно поэтому «Ингосстрах» принял решение ускорить этот процесс для удобства наших клиентов», – сказала руководитель клиентского сервиса по ДМС «Ингосстраха» Анастасия Скурихина.

«Ускоренный процесс согласования медицинских услуг страховыми компаниями уже давно ждал своего часа для настройки автоматизации. Все накопленные технологии в части обработки естественных языков в медицине, библиотека правил и алгоритмов, проверяющих медицинские услуги на соответствие клиническим рекомендациям, программ страхования и договорных условий – все это позволило внедрить решение для клиентов «Ингосстраха» в максимально сжатые сроки», – сказал генеральный директор Mains Lab Юрий Кувшинов.

По данным «Ингосстраха», согласования медицинских услуг страховыми компаниями требует в среднем 30-35% от всех оказываемых в рамках программ ДМС услуг. Процесс согласования в среднем занимает до 30 минут, а решения по услугам не всегда достаточно прозрачны и синхронизированы, что вызывает недовольство со стороны врачей и клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Концерн «Автоматика» и университет Минцифры создадут отечественные криптопроцессоры

После ухода из России Microsoft, Oracle и SAP бешено вырос спрос на отечественное ПО

Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г.

150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест

Как работает Kubernetes: история появления, принципы микросервисной архитектуры, прогноз развития рынка

Билл Гейтс вложился в ИТ-стартап, который разрабатывает ИИ «в стиле Стартрека»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022