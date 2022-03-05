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«Контур» поддержал отели, у которых возникли трудности при работе с гостиничным ПО

В настоящее время представители сферы гостеприимства сталкиваются со сложностями при использовании своих программ управления отелем. «Контур» поможет компаниям, которые вынуждены быстро искать решение для автоматизации работы гостиницы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Отели, хостелы, пансионаты и другие средства размещения могут бесплатно подключить все возможности сервиса «Контур.отель» на три месяца. Бесплатный период действует для новых клиентов «Контур.отеля». В рамках него будут доступны: система управления отелем, менеджер каналов бронирования, модуль онлайн-бронирований и передача сведений в УВМ МВД.

«Если у вас есть проблемы с программным обеспечением, вы можете оперативно начать работу в “Контур.отеле” и пользоваться его инструментами. Мы продолжим подключать к нашему сервису бесплатно, пока у отельеров будут сложности, связанные с их системами управления», – сказала Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.отель».

Чтобы подключить «Контур.отель», необходимо оставить заявку на сайте компании.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее.В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. «Контур» вкладывается в развитие профессионального ИТ-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ «Контур», основанной в 1988 г. Выручка СКБ «Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

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