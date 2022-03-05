Как будет развиваться цифровизация общественного транспорта Петербурга

2022 г. должен принести серьезные изменения в транспортную отрасль Петербурга и Ленобласти. В частности, 1 апреля 2022 г. стартует первый этап транспортной реформы в Северной столице, которая должна не просто вывести на новую маршрутную сеть современный подвижной состав, но главным образом сделать всю систему «умной». Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

2 марта 2022 г. состоялся круглый стол на тему «Цифровизация общественного транспорта СПб и ЛО». Мероприятие организовано журналом «Деловой Петербург» и прошло в формате онлайн. В нем приняли участие представители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также руководители и эксперты отраслевых организаций. Участники обсудили, как происходит цифровизация общественного транспорта в Петербурге и Ленинградской области, ее перспективы и проблемы.

«Переход на новую модель транспортного обслуживания населения заключается в том, что с улиц исчезнут маршрутные такси, а вместо них появятся красивые лазурные автобусы, принимающие все виды проездных билетов. На новую модель мы будем переходить поэтапно: первый этап начнется 1 апреля 2022 г., второй этап – 1 июня 2022 г., и третий – 15 июля 2022 г.», – сказал Александр Клейменов, начальник отдела развития и инновационных технологий на транспортном комплексе Санкт-Петербурга.

Особое внимание участники круглого стола уделили безналичным платежным системам, а также развитию цифровизации пассажирских перевозок в рамках реализации проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира».

В 2022 г. стартует пилотный проект Минтранса по апробации комплекса цифровых сервисов, который подразумевает создание единых инструментов оплаты проезда и цифровой среды мультимодальных пассажирских перевозок. В проекте будут использованы цифровые решения компании «Датапакс» и ООО «Сбертройка». Пилот начнет работу в нескольких регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это важный этап старта реализации проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» и одна из ключевых задач на 2022 г.

«Объединение цифровых сервисов пассажирских перевозок на национальном уровне – это важная стратегическая задача Министерства транспорта России, которая только на первый взгляд кажется легкой. На самом деле, это огромная многоуровневая работа государственных органов и бизнеса», – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Ключевым инструментом интероперабельности, т.е. совместимости и открытости многочисленных информационных систем, являются единые стандарты, которые нужно разработать в рамках проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» и ввести в действие на федеральном уровне в обозримом будущем. Чтобы реализовать проект на национальном уровне, региональные платформы должны быть современными, комплексными и отвечать тем стандартам, которые будут утверждены в самое ближайшее время.

Максим Исаев также отметил, что важным инструментом «обеления» транспортной отрасли является переход на безналичную оплату проезда. Поэтому необходимо способствовать внедрению новых технологий оплаты, которые будут повышать скорость обслуживания пассажиров и исключать участие дополнительного персонала – кондуктора или водителя.

***

ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.