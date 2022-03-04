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МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о заключении соглашения с ПАО «Россети Сибирь» (дочернее общество ПАО «Россети»), одной из крупнейших электросетевых компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Партнерство предполагает реалиазацию пилотного проекта по внедрению технологий интернета вещей в систему учета электроэнергии Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Соглашение подписали технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко и директор по информационным технологиям — начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Лагунин.

МТС в рамках пилотного проекта обеспечит дистанционный мониторинг и сбор данных с приборов учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» на базе собственной сети NB-IoT с помощью технологии NIDD (Non-IP Data Delivery). Оптимизация позволит энергокомпании усовершенствовать процесс мониторинга поставок электроэнергии потребителям и сократит издержки на поддержание работы всей системы. Технология NIDD обеспечит высокую степень безопасности и позволит снизить нагрузку на сеть, при этом увеличив время работы задействованных в инфраструктуре IoT-устройств.

В планах компаний протестировать решение на опытном стенде в ПАО «Россети Сибирь», а затем внедрить разработку в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Красноярского края.

«Данный проект является результатом работы по исполнению федерального закона №522-ФЗ о развитии систем учета электроэнергии. Важная особенность сети NB-IoT, с помощью которой будет реализован проект – улучшенная проникающая способность, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах. Также полная автоматизация процесса соответствует законодательным требованиям, вступившим в силу с 2022 г., по обязанности энергетических компаний обеспечивать потребителей интеллектуальными приборами учета», — сказал Вадим Валенко.

«Реализация этого совместного проекта позволит нам разработать архитектуру информационных систем и усовершенствовать уже существующие в нашей компании системы АИИС КУЭ. Эта оптимизация даст существенную экономию: позволит нам отказаться от промежуточного оборудования – устройств сбора и передачи данных, тем самым сократит издержки на поддержание работы всей системы», — отметил Дмитрий Лагунин.

О компании «Россети Сибирь»

Дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Об МТС

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.

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