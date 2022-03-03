«Контур.маркет» поддержал общепит, который столкнулся с отключением кассы и учета

На днях стало известно о том, что некоторые клиенты общепита столкнулись с остановкой работы кассовой и учетной программы. Команда «Контур.маркета» поможет компаниям, которые вынуждены быстро искать комплексное решение для автоматизации, работы на кассе и с системами госконтроля. Об этом CNews сообщили представители компании «Контур».

До конца марта 2022 г. заведения бесплатно могут подключить все возможности «Контур.маркета» на три месяца, чтобы быстро возобновить продажи, учет ингредиентов и работу с ЕГАИС, ФГИС «Меркурий» и маркировкой. Специалисты «Контура» бесплатно помогают с переносом номенклатуры и другой первичной настройкой, чтобы бизнес снова мог работать на кассе. Бесплатный период действует три месяца для новых клиентов «Маркета».

Что можно подключить оперативно и бесплатно на три месяца:

—Тест-драйв учетной системы. Будут открыты все возможности тарифа «Премиум общепит» с модификаторами «Маркировка», «Меркурий», «ЕГАИС» (для одной торговой точки).

—Услуги ОФД по отправке чеков в налоговую и «Честный знак». Будет доступ в личный кабинет ОФД, статистика по чекам, кассирам и другие отчеты.

Чтобы быстро запустить «Контур.маркет» и кассовую программу, специалисты удаленно помогут сделать необходимое:

—первичную настройку;

—перенос номенклатуры, если есть табличные файлы или выгрузки из предыдущей программы;

—перенос клиентской базы;

—подключение фискального регистратора, сканера, нефискального принтера для печати заказов для кухни.

Платными останутся услуги, которые связаны с выездом специалиста на место. Сюда же входят консультации по проведению инвентаризации, подключению дополнительного оборудования или госсистем, например, переносом данных из ЕГАИС.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики.Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.