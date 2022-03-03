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«Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI

Компания «Форсайт», разработчик российских цифровых решений для бизнес-аналитики и корпоративной мобильности, объявила о выпуске своего нового продукта FlyBI. Это современный инструментарий для решения задач Data Discovery и самостоятельной работы с данными для широкого круга пользователей из различных сфер бизнеса. Продукт относится к классу решений Self Service BI – он позволяет легко объединять целый ряд разнородных источников данных и оперативно генерировать отчеты в зависимости от текущих потребностей.

Отличительная особенность FlyBI – наглядная визуализация и удобство использования: продукт включает обширный набор встроенных и внешних визуализаторов, имеет дружественный интерфейс, адаптированный под разные устройства, включая мобильные. Продукт может служить универсальным инструментом для анализа больших массивов данных, обеспечивая работу до 200 пользователей с активным подключением.

FlyBI может легко интегрироваться с корпоративными информационными системами и позволяет работать с гетерогенными источниками данных – в том числе хранилищами данных, базами данных, отдельными файлами, с возможностью формирования единой модели данных.

«Мы создали FlyBI, чтобы предоставить пользователям больше свободы в исследованиях данных. В современном динамично меняющемся мире крайне важна возможность быстро подключиться к нужным источникам данных и «на лету» провести их анализ. Поэтому рост интереса к решениям класса Self Service BI закономерен: такие системы обеспечивают максимальную гибкость и оперативность в работе аналитика», – сказал директор департамента управления продуктами компании «Форсайт» Константин Шимановский.

Новый продукт FlyBI позволяет удовлетворить одно из ключевых требований современных бизнес-пользователей – ускорить анализ актуальных данных без помощи ИТ-специалиста. В этом его ключевое отличие от традиционных BI-систем, которые предоставляют заранее определенный набор расчетных методик и выходных отчетов, без возможности добавить дополнительные источники данных или оперативно создать отчет под новую задачу. Продукт обеспечивает высокий уровень безопасности, в нем реализованы интегрированные средства разделения доступа и защиты данных.

Еще одним плюсом FlyBI является то, что он может использоваться как отдельное самостоятельное решение, так и в тесной интеграции с «Форсайт. Аналитической платформой», образуя экосистему BI-решений «Форсайт».

Компания «Форсайт» отмечает, что новый инструментарий в перспективе будет предоставлять также средства совместной работы, чтобы служить удобной площадкой для исследований команд аналитиков.

«Сегодня российским заказчикам требуются качественные отечественные продукты, поэтому мы расширяем линейку решений и предлагаем BI-технологии, которые значительно увеличат возможности компаний в области аналитики данных. FlyBI – мощный инструмент, который поможет аналитикам быстро решать новые задачи бизнеса, подключать нужные источники данных и оперативно получать ответы на текущие вывозы рынка», – сказала директор по стратегическому развитию компании «Форсайт» Юлия Кудрявцева.

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