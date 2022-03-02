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ЕМЕ завершила проект по автоматизации складов кабельного завода «Авангард»

ЕМЕ завершила проект по автоматизации складов кабельного завода «Авангард» в Санкт-Петербурге.

Завод «Авангард» специализируется на промышленном производстве кабельной продукции (огнестойкого кабеля, кабеля для систем охранно-пожарной сигнализации, силового кабеля и огнестойкой кабельной линию «Авангардлайн»).

Складская и внутренняя логистика предприятия организована на двух складах – готовой продукции и производственном.

До реализации проекта по автоматизации складской учет на обоих складах управлялся корпоративной системой «1C», все операции проводились вручную по бумажной технологии. Это влекло за собой пересортицу, потери в производительности, точности, прозрачности процессов и эффективности работы персонала.

В связи с этим было принято решение перевести складскую и производственную логистику кабельного завода под управление профессиональной WMS. Основой целью проекта стала автоматизация и оптимизация всех складских процессов с учетом специфических требований электротехнической отрасли, а также повышение производительности при снижении потерь от ошибок персонала.

Для реализации использовалось специализированное отраслевое решение EME.WMS, которое разработано с учетом особенностей бизнес-процессов электротехнической отрасли. Система рекомендована Российской ассоциацией электротехнических компаний (РАЭК). Среди компаний, склады которых работают под управлением «EME.WMS Электро» – «Электромир», «Уралэнерго», Varton, ТПК «Партнер-электро», «Пан-электро» и др.

«EME.WMS Электро» решает задачи: учета специфики и различных технологий при работе с кабельной продукцией – обработки операций расшивки, прогрева, перемотки, нарезки; учета разрезного товара в различных единицах измерения (бухты, барабаны и т.д.); ведения партионного учета товара по серийным номерам, дате поверки, мощности, тарифу, цвету, размеру, производителю и т.д.; получения 100% информации об фактических остатках товара на складе в любой момент времени в различных разрезах; оперативного проведения различных видов инвентаризации – по зонам склада, по товарным группам, по партиям товара и т.д.

Запуск проекта проводился в два этапа. Первым этапом стала автоматизация склада готовой продукции, во вторую очередь был запущен производственный склад.

Специалисты ЕМЕ, знакомые с спецификой работы электротехнического склада и предприятия в целом, в короткие сроки сумели подготовить систему к внедрению.

При разработке модуля производства была поставлена задача снижения издержек от потери дорогостоящего сырья – цветных металлов.

В качестве решения был внедрён учёт по карточке товара, в которой заложен рецепт. Для каждого типа продукции был чётко определён расход и вес требуемых компонентов: проволоки, резины и т.д. Процесс передачи сырья в производство формализован с использованием ТСД, списание материалов со склада осуществляется автоматически. При получении готовой продукции со склада также осуществляется контроль по рецептуре. Внедрение EME.WMS теперь позволяет гибко менять рецептуру в случае изменения типа или класса сырья.

Благодаря понятной функциональности системы и отработанной методике внедрения заказчик осуществлял внедрение самостоятельно при удаленной поддержке специалистов ЕМЕ.

Оба склада были переведены под управление «EME.WMS Электро».

Автоматизированы основные складские процессы: подбор и выдача сырья на производство, списание сырья, приёмка с производства, подбор, отгрузка, загрузка в транспортное средство, перемещение между складами, инвентаризация.

Итоги проекта: новая система поддерживает выполнение и контроль полного цикла бизнес-процессов от производства и подбора сырья до отгрузки в автотранспортное средство; увеличилась скорость операций, точность подбора, упорядочились процессы, снизились потери, и основное – значительно снизилось влияние человеческого фактора; все складские операции выполняются терминалами сбора данных на OS Android; EME.WMS интегрирована с корпоративной системой заказчика «1С» путем обмена данными через портал интеграции.

«Внедрение EME.WMS позволило упорядочить и ускорить операции производства и склада и не только. Важно, что предложенное решение помогло существенно сократить потери от некорректного использования дорогостоящего сырья, а учет по карточке с рецептурой теперь позволяет гибко управлять снабжением производства», – сказал директор по логистике «Авангарда» Альберт Малинин.

В процессе внедрение потребовалось минимальное количество доработок со стороны интегратора.

Все особенности учета кабельной и мелкоштучной продукции были учтены. Сотрудники складов прошли обучение работы с EME.WMS.

В ходе проекта компания ЕМЕ осуществила поставку оборудования – ТСД CipherLAB RK25-2D-CL, RK25-2DMR, принтеры Godex ZX420i.

Сотрудничество между компаниями продолжается.

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