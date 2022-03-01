«КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики

ГК Astra Linux, разработчик и производитель серверного и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и вычислительных платформ ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» и компания «Децима», специализирующаяся в области высокотехнологичной электроники, сообщают о выпуске импортонезависимого программно-аппаратного комплекса (ПАК) «КОТМИ-14» и его успешной сертификации по программе технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra Linux. В результате проведенных экспертами трехсторонних испытаний было установлено, что все компоненты совместного решения работают корректно, и их функционал доступен пользователям в полном объеме. Об этом CNews сообщили представители Astra Linux.

ПАК «КОТМИ-14» предназначен для создания различных диспетчерских информационно-управляющих систем реального времени: как автономных локальных, так и централизованных, когда автоматизируется работа сразу нескольких связанных центров, создается единое информационное пространство и обеспечивается возможность резервирования. ПАК собирает информацию из множества источников с использованием разных протоколов, реализует функции телеуправления, обрабатывает данные, архивирует их и предоставляет пользователям. Применение «КОТМИ-14» позволяет выполнить ряд расчетно-аналитических задач как онлайн, так и в офлайн-режиме, и на его базе можно выстраивать автоматизированные системы управления технологическими процессами, а также сбора и передачи информации от подстанций, систем оперативного технологического контроля и управления в ситуационных центрах, ЦОДах и центрах управления. Кроме того, «КОТМИ-14» можно использовать как платформу, где нескольких специализированных прикладных программных комплексов от различных разработчиков интегрируются в единую систему.

Основа программно-аппаратного стека — это единая база оборудования с топологическими связями, а также базы измерений и потребителей. Комплекс полностью состоит из отечественных компонентов: серверов линейки «Яхонт-УВМ» на платформе «Эльбрус-8С» под управлением ОС Astra Linux Special Edition и другого российского ПО. Обновление Astra Linux Special Edition 8.1 было разработано специально для процессорной архитектуры «Эльбрус», и оно успешно прошло сертификацию по требованиям безопасности информации ФСТЭК России к операционным системам типа «А» 2-го класса защиты и требованиям безопасности информации ФСБ России к СЗИ.

Таким образом, линейка российских ИТ-продуктов пополнилась современным надежным комплексным решением для сектора энергетики: генерирующих и сетевых компаний, а также операторов электроэнергетической системы.

«Благодаря совместным усилиям получен импортонезависимый программно-аппаратный комплекс, состоящий на 100% из отечественного ПО и «железа». Набор функциональных возможностей решения и его качество не уступают зарубежным аналогам. Применение ПАК позволит российским энергетическим компаниям обеспечить корректную и непрерывную работу своих ключевых систем», — сказал Артем Минаков, начальник отдела информационной безопасности «Норси-транс».

«ГК Astra Linux делает ставку на кооперацию с другими ИТ-производителями: конструктивное взаимодействие и объединение ресурсов помогают нам всем выпускать продукты, отвечающие актуальным запросам пользователей. Мы очень ценим активное участие коллег из компаний “Норси-транс” и “Децима” в тестировании корректности работы нашей ОС в связке с остальными компонентами ПАК “КОТМИ-14”. Благодаря тому, что испытания программно-аппаратного стека проводили эксперты всех трех вендоров, мы можем быть полностью уверены в его работоспособности и надежности», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК Astra Linux.

О группе компаний Astra Linux

ГК Astra Linux — участник российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционной системы Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке с 2008 г. Все продукты Astra Linux входят в реестр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Единственная в стране имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности». ГК Astra Linux — член ассоциации РУССОФТ и АРПП.

О компании «Норси-транс»

ЗАО «Норси-транс» — российский разработчик и производитель серверного и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных на различных платформах и вычислительных платформ, а также ИТ-решений для здравоохранения, госсектора и др. Основные сферы деятельности компании —это комплексные ИТ-проекты и отраслевые АПК, разработка и производство ИТ-оборудования и специализированные HPC-решения. «Норси-транс» разрабатывает и производит готовые ПАК под индивидуальные требования заказчиков, располагает опытом и ресурсами для оперативной реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба и ведет работу по расширению линейки своей продукции.

О компании «Децима»

ООО «Децима» специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной аппаратуры для сбора, хранения, обработки, передачи и отображения информации. Ключевые сферы деятельности компании — это оборудование для диспетчерского управления воздушным движением и объектами энергетики, цифровые системы видеонаблюдения и аудиорегистрации, измерительные и навигационные приборы, а также средства для конференцсвязи.