«Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии

Компания БПЦ объявила о том, что «Тинькофф» выбрал ее облачные платежные сервисы SaaS для планируемого выхода на филиппинский рынок. Проект будет реализован в рамках существующего между компаниями партнерства как подтверждение высокого экспертного уровня БПЦ в сфере цифрового банковского обслуживания и платежей.

Среди причин, по которым «Тинькофф» предпочел БПЦ другим компаниям, банк назвал не только отмеченную многочисленными наградами технологию, но также глубокое знание местного рынка и опыт работы в Филиппинах и в Азии в целом.

По условиям нового соглашения Radar Payments, процессинговая компания нового поколения в составе БПЦ, возьмет на себя управление полным циклом платежных сервисов для будущих клиентов «Тинькофф» на Филиппинах, включая выпуск и обслуживание дебетовых и кредитных карт, как виртуальных, так и физических, сервисы 3DS Secure с использованием модуля SmartVista ACS и предотвращение мошенничества.

БПЦ предоставит «Тинькофф» поддержку при внедрении на Филиппинах облачных платежных сервисов по модели SaaS, которые нашли применение по всему миру благодаря гибкости и доступности банковских услуг, а также экономичности и безопасности. Сегодня банки все больше полагаются на платежных процессоров, сосредотачивая усилия на взаимоотношениях с клиентами, а необанки и финтех-компании по всему миру выводят на рынок новые продукты и услуги с беспрецедентной скоростью, пользуясь готовыми платежными решениями.

Филиппины, как один из самых быстрорастущих рынков Юго-Восточной Азии, готовы к трансформации. Центробанк страны уже начал выдавать новые банковские лицензии для поощрения здоровой конкуренции и повышения доступности финансовых услуг.

БПЦ работает на филиппинском рынке уже более 15 лет и обслуживает как традиционные банки, так и необанки, сельскохозяйственные финансовые организации и транспортных операторов, используя технологии нового поколения для большей доступности финансовых сервисов. Компания пользуется хорошей репутацией в стране благодаря пониманию специфики этого рынка и опыту работы с местными банковскими и платежными организациями, что стало основным критерием выбора для «Тинькофф». Важную роль для банка также сыграла способность БПЦ поддержать его амбициозные планы по увеличению числа клиентов и ожидаемому объему транзакций. На создание банка на зрелом рынке, от получения лицензии до технической реализации, уходят годы, а на развивающихся рынках игроки привлекают партнеров, которые могут помочь быстро и недорого развернуть технологическую платформу, способную обеспечить устойчивость выбранной ими бизнес-модели.

Tinkoff вышел на рынок в 2006 г. в качестве эмитента кредитных карт, работающего без физических офисов, и к настоящему времени стал одним из крупнейших и наиболее прибыльных цифровых банков мира, обслуживающим более 20 млн клиентов. «Тинькофф» предоставляет финансовые сервисы и услуги, связанные со стилем жизни, с помощью своей цифровой экосистемы, в которую входит Тинькофф банк с полным спектром банковских и платежных сервисов, а также бронированием билетов в кино, театры и для поездок и другими возможностями для пользователей в приложении «Тинькофф», первом созданном в Европе суперприложении. Среди других участников экосистемы – онлайн-брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф эквайринг», финтех-экосистема «Тинькофф бизнес» для малого, среднего и крупного бизнеса и другие бизнес-направления. Экосистема «Тинькофф» представляет банковские сервисы для разных сфер жизни и предлагает клиентам возможность совершать покупки, инвестировать накопления, пользоваться преимуществами программы лояльности, планировать поездки, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и т.д.

«“Тинькофф” воодушевлен перспективой выхода на филиппинский рынок. Мы верим, что технологии и опыт помогут нам в создании продуктов, которые сделают финансовые сервисы доступными в этой стране. С компанией БПЦ нас связывают давние партнерские отношения, а ее платежный процессинг позволит нам освоить облачные сервисы по модели SaaS. Для нас также ценно глубокое знание банковского сектора Филиппин, которым располагает БПЦ и которое поможет нам в ближайшие сроки приступить к работе на этом рынке», – сказал Георгий Чесаков, директор по международной экспансии «Тинькофф».

«Для нас не может быть большего повода для гордости, чем продолжение сотрудничества с “Тинькофф” и организация обслуживания будущих клиентов банка в Азии. На рынке цифровых банковских услуг успешность новых сервисов во многом зависит от скорости их запуска – и это более чем верно для филиппинского рынка, который в 2022 г. открыт для новых игроков», – отметила Евгения Логинова, управляющий директор Radar Payments в БПЦ.

О БПЦ

Со времени своего основания в 1996 г. компания БПЦ прошла долгий путь преобразований и сегодня предлагает актуальные инновационные решения, соответствующие современному образу жизни потребителей. БПЦ использует цифровые технологии для реализации потребностей людей во всем, что касается банковского обслуживания, торговли и транспорта, как в городах, так и за их пределами во всем мире. У БПЦ более 350 клиентов в 100 странах, и в их число входят самые разные участники экосистем, от банков первого эшелона до необанков, от провайдеров платежных услуг до крупных процессинговых компаний, от гигантов электронной коммерции до начинающих торгово-сервисных предприятий, от правительственных организаций до сервисов по поиску попутчиков. Созданное БПЦ семейство продуктов SmartVista включает в себя передовые банковские, коммерческие и мобильные решения для таких областей, как цифровое банковское обслуживание, управление сетями банкоматов, маршрутизация транзакций, обработка платежей, управление обслуживанием и выпуском карт, предотвращение мошенничества, обеспечение доступа к финансовым услугам, торговые порталы, транспортные платежи и инфраструктура умных городов.

О Radar Payments

Компания Radar Payments специализируется на платежном процессинге для таких финансовых организаций, как провайдеры платежных услуг, банки, эквайеры, эмитенты и финтех-компании, а также на консалтинговых услугах. Компания предлагает консультационные услуги, а также собственную полнофункциональную платформу для омниканального процессинга на основе признанного отраслевого решения SmartVista, которая поддерживает все самые распространенные платежные инструменты. Radar Payments предоставляет своим клиентам сотрудничество по моделям PaaS, SaaS, а также полностью управляемые услуги с гарантированной масштабируемостью, надежностью, производительностью и высочайшей безопасностью. Radar Payments входит в Группу компаний БПЦ, сочетает в своей работе ее 25-летний экспертный опыт в области платежей с инновационным духом финтех-бизнеса и использует самые передовые технологии, чтобы создавать инновационные платежные сервисы высокого качества.

О Группе «Тинькофф»

TCS Group Holding PLC – инновационный поставщик финансовых онлайн-услуг для физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. В состав Группы входят: Тинькофф банк, оператор мобильной виртуальной сети «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование», управляющая компания «Тинькофф капитал», «Тинькофф софтверный центр», сеть центров разработки в крупных городах России и «Тинькофф образование». В настоящее время Группа развивает экосистему «Тинькофф», предлагающую финансовые сервисы и услуги, связанные с образом жизни.

Группа была основана в 2006 г. и торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г.

Ключевым бизнесом Группы является Тинькофф банк, полностью онлайн-банк, обслуживающий более 20 млн клиентов и являющийся центром экосистемы «Тинькофф».

Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за III квартал 2021 г. составила 16,5 млрд руб., рентабельность капитала — 42,6%.

У Группы нет отделений: все клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр.

По версии Global Finance, банк Тинькофф был признан «Лучшим розничным онлайн-банком в мире» в 2020 и 2018 гг. и «Лучшим розничным онлайн-банком в России» в 2020, 2019, 2018, 2016 и 2015 гг. В 2020 г. «Тинькофф» был также назван «Лучшим европейским розничным банком» (Retail Banker International), а в 2021 г. – «Самым эффективным банком России» (Banker). Мобильное приложение банка неоднократно отмечалось национальными и международными независимыми экспертами как лучшее в своем классе (Deloitte, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. и Global Finance, 2018 г.).