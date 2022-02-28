Corpsoft24 автоматизировала складской учет для GDPharm Logistics

Corpsoft24 завершила проект по созданию автоматизированной системы складского учета на платформе «1С:Предприятие 8.3» для международной логистической компании GDPharm Logistics.

GDPharm Logistics предоставляет логистические услуги в сфере международных клинических исследований в фармацевтической, биотехнологической и медицинской отраслях. Компания транспортирует грузы по России, странам СНГ, а также США и Европе. Имеет представительства в более чем 100 городах России.

«Работа логистического оператора, тем более в области медицины и фармацевтики, требует тщательного контроля за транспортировкой грузов на всех этапах цепочки поставок, а также оперативной работы склада. Для повышения качества работы и дальнейшего развития бизнеса GDPharm Logistics требовалась современная WMS-система», – сказал ведущий разработчик Corpsoft24 Александр Рудницкий.

По его словам, ранее GDPharm Logistics для автоматизации работы склада использовала «самописное» ПО, которое ограничивало дальнейшую цифровизацию компании. Например, при росте объема поставок на склад – ресурсов системы не хватало для оперативной обработки данных.

Кроме того, в системе отсутствовала возможность массовой работы со складскими остатками, было необходимо снизить число ошибок при обработке заявок, уменьшить трудоемкость операций, а также интегрировать складское ПО с учетной системой SAP для обмена данными.

В начале проекта специалистами Corpsoft24 была проведена работа с базой данных: реализована миграция данных с сервера Windows Server 2003x32 на Linux Ubuntu 20.04, ее перевели с файлового варианта на клиент-серверный с использованием СУБД PostgreSQL 11. Интерфейс модернизирован с обычных форм на управляемые с работой в веб-интерфейсе.

Далее было проведено полноценное развертывание складской системы на базе «1С:Предприятие 8.3» и ее дальнейшая интеграция с ERP на SAP и мобильным приложением, которое используют сотрудники склада на терминалах сбора данных.

«В итоге компания получила качественно другую ИТ-инфраструктуру, где все данные связаны между собой, а информация доступна оперативно и позволяет быстро принимать решения», – сказал Александр Рудницкий.

Новая автоматизированная система складского учета позволит GDPharm Logistics сделать операции более прозрачными и управляемыми, а интеграция с глобальной автоматизированной системой основного поставщика – развиваться на международном рынке.

«Мы уже ощущаем бизнес-эффект от перехода на новую платформу и планируем развивать ее в дальнейшем: автоматизировать процесс отгрузки и инвентаризацию на базе терминалов с мобильным приложением, а также выполнить интеграцию с транспортной системой», – отметила Лора Силаева, директор по обеспечению качества GDPharm Logistics.