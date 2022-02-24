Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, представила несколько новых продуктов, решений и услуг для цифровой инфраструктуры, которые помогут клиентам эффективнее использовать облачные технологии.

Сложность управления различными облачными моделями приводит к стремительному росту расходов и нехватке кадров. Новые предложения, представленные Hitachi Vantara, помогают заказчикам снижать затраты и сложность своих проектов, обеспечивая гибкость и управляемость в частных центрах обработки данных, а также упрощая подключение и управление как локальными, так и облачными ИТ-ресурсами.

VSS Block — это новая программно-определяемая платформа данных, которая обеспечивает поддержку масштабируемого хранилища для нативных облачных приложений, работающих на стандартных серверах x86. VSSB работает на SVOS, универсальной операционной системе хранения от Hitachi, и тем самым обеспечивает клиентам единую плоскость данных в ЦОДах, в частном и публичном облачных хранилищах. Hitachi VSS Block использует запатентованную технологию Hitachi Polyphase Erasure Coding для повышения производительности чтения данных и снижения требуемой емкости по сравнению с традиционными предложениями.

Решение Hitachi Cloud Connect позволяет заказчикам размещать системы хранения данных Hitachi VSP в предпочитаемом ими колокейшн-центре. Благодаря этому заказчики получают высокую производительность и дополнительные преимущества безопасности данных и возможности аварийного восстановления.

Впервые запущенное партнерство по Cloud Connect с компанией Equinix позволит заказчикам Hitachi Vantara размещать системы хранения корпоративного класса Hitachi VSP в ЦОДах Equinix по всему миру, благодаря чему они смогут предложить еще больше вариантов своим клиентам, которые ищут единого поставщика локальных и гибридных облачных ИТ-окружений. Поддержка VSP на площадках Equinix позволит осуществлять репликацию данных как в частное, так и в публичное облако с целью защиты и резервного копирования данных.

VSP E1090 – новейшее дополнение к портфолио систем хранения данных среднего класса обеспечивает постоянные обновления и возможности расширения для поддержки более масштабных конфигураций и более широкой консолидации решений для тех, кому нужна функциональность, но не требуется вся производительность решений корпоративного класса. Система VSP E1090 предлагает заказчикам высокую производительность, емкость, устойчивость и простоту использования за счет: наименьшей задержки среди всех хранилищ NVMe среднего уровня, представленных сегодня на рынке (41 мкс); производительности на уровне 8,4 млн операций ввода-вывода в секунду; поддержке переноса данных без приостановки работы; упрощенному мониторингу и управлению; возможности быстрой самостоятельной установки.

Все системы линейки VSP E-Series теперь предусматривают единый формат работы с ними.

Семейство конвергентных и гиперконвергентных решений UCP теперь предусматривает возможность развертывания в формате “cloud in a box”, что позволяет компаниям сократить время выпуска новых приложений, повысить простоту эксплуатации и сократить свои расходы за счет гибкости облака, интеллектуальной автоматизации и масштабируемой производительности. Новая унифицированная вычислительная платформа Hitachi Unified Compute Platform RS на базе VMware Cloud Foundation с сервисами Tanzu Kubernetes призвана повысить гибкость бизнеса и обеспечить согласованность операций в локальных и общедоступных облачных средах.

Пакет Hitachi Adaptive Solutions, являющийся совместным решением Hitachi Vantara и Cisco, теперь включает в себя новейшие функции Hitachi VSP Storage и поддерживает недавно представленные модульные серверы Cisco UCS X-Series Compute, при этом все управление осуществляется через гибридную облачную платформу управления Cisco Intersight для работы с традиционными и нативными облачными приложениями и инфраструктурой.

Hitachi Ops CCS – облачное приложение на основе искусственного интеллекта для мониторинга ИТ-ресурсов из любой точки. Clear Sight позволяет администраторам удаленно наблюдать, анализировать и оптимизировать инфраструктуру хранения VSP, а полученные с помощью искусственного интеллекта аналитические данные позволяют получить актуальный срез доступных ИТ-ресурсов, оценивать их работоспособность, управлять рисками и планировать емкость. Построенное на базе Hitachi Remote Ops, решение Hitachi Ops Center Clear Sight позволяет за счет возможностей прогнозного анализа устранить до 90% проблем с поддержкой еще до того, как они повлияют на ИТ-окружение.

Для клиентов, желающих приобрести еще больше ИТ-ресурсов в формате as-a-service, Hitachi Vantara предлагает EverFlex, портфолио решений, доступных по запросу, в виде подписки и управляемых сервисов. Hitachi Vantara добавила в свое портфолио EverFlex сервисы Hitachi Infrastructure Orchestration Services. Новое предложение ориентировано на сложные ИТ-среды с несколькими площадками. Новые сервисы расширяют традиционные форматы работы за счет машинного обучения, искусственного интеллекта, поддержки управления бизнес-процессами, улучшенной интеграции, программного обеспечения для автоматизации ИТ-процессов, а также сервисов, обеспечивающих постоянную аналитику различных аспектов работы ИТ-окружений.

Для защиты данных и обеспечения надежного доступа к ним в любых хранилищах, Hitachi Vantara предлагает самые различные решения – от Hitachi Ops Center Protector до интеграции с системами партнеров. Новый пакет инструментов Commvault HyperScale X для Hitachi Data Protection Suite, предназначенный для управления и защиты облачных инфраструктур, ускоряет внедрение гибридного облака за счет интегрированного решения, которое обеспечивает комплексное управление данными с интеграцией приложений, баз данных, общедоступных облачных сред, гипервизоров, операционных систем и массивов хранения на единой расширяемой платформе.