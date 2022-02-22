«Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API

«Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк.

В актуальной версии интеграции пользователи СБИС получили возможность отправить черновик платежного поручения в банк непосредственно из системы СБИС, после чего его останется только подписать. Также корпоративным клиентам доступно автоматическое получение выписки из банка по своим счетам.

В ближайшее время пользователи смогут подписывать платежи непосредственно в системе СБИС и передавать их в банк на обработку, а также направлять реестры заработной платы, принимать оплату по QR-коду через СБП, отправлять заявки на открытие расчетного счета и подключение интернет-эквайринга без посещения банка.

Программой электронной отчетности и неформализованного документооборота СБИС сегодня пользуются более 3,5 млн юридических лиц. С ее помощью 48% российских компаний сдают отчетность в госорганы через интернет, находят торги, ведут бухгалтерский и кадровый учет, общаются в корпоративной соцсети, автоматизируют работу кафе, магазинов, аптек и предприятий сферы услуг.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Решение SberBusiness API предлагает широкий выбор возможностей для наших партнеров и их клиентов. Интеграция с системой СБИС — это важный шаг навстречу российскому бизнесу. Она позволит пользователям осуществлять рутинные банковские операции без переключения между системами удобнее, быстрее и проще».

Александр Кошелев, директор по продвижению СБИС компании «Тензор»:

«Для клиентов СБИС возможность интегрироваться с любым банком, особенно Сбербанком, — это возможность отправлять платежные поручения из системы прямо в банк, а также автоматически обновлять сведения о движениях по счетам мгновенно. Реализация всех планов позволит еще больше упростить работу наших клиентов, что для нашей компании — ключевой показатель качества работы».

SberBusiness API — одно из наиболее безопасных и развитых решений на российском рынке по нескольким показателям: количеству продуктовых методов (более 40 продуктов, 110 сервисов и услуг для предпринимателей, объединенных единым интерфейсом), числу возможностей подключения и скорости работы.

SberBusiness API обрабатывает более 4 млн технических запросов ежедневно. 120 тыс. клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через SberBusiness API, каждый день.

Решение «Сбера» поможет автоматизировать большинство финансовых операций, избежать ошибок и сэкономить человеческие ресурсы.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50 % уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50 % минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира.

«Тензор» — российский ИТ-холдинг, специализирующийся на разработке решений для автоматизации бизнеса с 1998 г. «Тензор» — это разработчик системы СБИС, а также оператор электронного документооборота, федеральный удостоверяющий центр, сертифицированный EDI-провайдер, поставщик и сервисный центр контрольно-кассовой техники, оператор фискальных данных, аккредитованный ФНС.

СБИС — основной продукт компании «Тензор». Это экосистема для бизнеса, которая объединяет 23 сервиса для упрощения работы предприятий. С помощью СБИС 44% российских компаний сдают отчетность в госорганы по интернету, находят торги, ведут бухгалтерский и кадровый учет, общаются в корпоративной соцсети и автоматизируют работу. В системе работают более 3,5 млн клиентов — от международных корпораций до небольших магазинов. Офисы продаж и обслуживания СБИС есть во всех регионах России: открыто 95 филиалов, партнерская сеть состоит более чем из 1300 компаний. Над СБИС работают более 1000 специалистов в 11 ИТ-центрах.