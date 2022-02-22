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«Эдит про» усовершенствовала систему учета транспорта электроэнергии компании «Россети Кубань»

«Эдит про» реализовала три этапа развития автоматизированной системы учета транспорта электроэнергии (СУТЭ) на платформе «1С: Предприятие 8».

Необходимость развития СУТЭ вызвана новыми требованиями законодательства – Правительство России приняло ряд соответствующих нормативно-правовых актов. Так, со второго полугодия 2020 г. появился еще один вид расчёта объёма потребления электроэнергии. Новый метод предполагает использование показаний прибора учёта за аналогичный период предыдущего года, а при отсутствии данных – информации за ближайшее время, имеющейся в наличии.

В ходе проекта, стартовавшего в январе 2019 г., «Эдит про» доработала и расширила функциональные возможности СУТЭ, а также оптимизировала систему, повысив надежность и скорость работы.

«Эдит про» произвела интеграцию решения с системой управления производственными активами (СУПА). Компания сделала возможным автоматический обмен информацией между СУТЭ и информационно-вычислительным комплексом «Пирамида-сети» и позволила анализировать работу пользователей СУТЭ.

Кроме того, были усовершенствованы механизм закрытия расчетного периода, администрирование регламентных и фоновых задач СУТЭ. Также доработке подверглись операции учета и анализа потерь, создания отчетов и прогнозов.

«Оптимизация СУТЭ, осуществленная "Эдит про", улучшила производительность режимов работы, структуры и хранения данных. Важно отметить, что работы оценивались и выполнялись по методике весов и с использованием автоматизированной системы «Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения». Данный подход оказался эффективен и планируется к масштабированию и использованию в других проектах автоматизации «Россети Кубань», – сказал Сергей Черников, начальник управления корпоративных информационных систем компании «Россети Кубань».

«Наша компания продолжает развитие и сопровождение СУТЭ. В перспективе решение приобретет еще ряд дополнительных функций, и, таким образом, станет одним из самых прогрессивных в отрасли. А положительный опыт работы с автоматизированной системой «Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения» будем применять и в других наших проектах», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про».

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